جامعة عين شمس: تفعيل خط ساخن لسرعة تواصل الكليات مع الأطباء بالامتحانات.. عودة الطلاب للمدن الجامعية الخميس.. قبول الأعذار الطبية

_ جامعة عين شمس:

تفعيل خط ساخن لسرعة تواصل الكليات مع الأطباء بالامتحانات

_ استعدادا للامتحانات.. عودة الطلاب للمدن الجامعية بعين شمس"الخميس"

_المدن الجامعية بعين شمس تعلن تعليمات مهمة للطلاب قبل الامتحانات





قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه تم وضع خطة محكمة بامتحانات الفصل الدراسي الاول حيث لم يسمح لاي طالب بالدخول الي لجنة الامتحان ثبت ارتفاع درجة حرارته مؤكدا انه قياس درجة الحرارة وارتداء الكمامة شرط اساسي للدخول الي لجنة الامتحان.









وأضاف الدكتور احمد خلال تصريحاته لـ صدي البلد انه يوجد غرفة عزل اذا تم الاشتباه في حالة عند دخولها مبني الكلية مشيرا الي انه يتم قياس درجة الحرارة أكثر من مرة للتأكد من سلامة الطالب والسماح له بالدخول .





وأشار عميد كلية زراعة الي أنه سوف يتم قبول جميع الأعذار الطبية المختومة من المستشفيات الجامعية بعين شمس بامتحانات لفصل الدراسي الأول.









وأوضح أن الكلية قسمت الاختبارات علي 4 فترات على مدار اليوم وذك لتقليل أعداد الطلاب داخل لجان الإختبار والحفاظ علي التباعد الإجتماعي ، مشيرًا الى الإعتماد الكامل علي إختبارات " البابل شيت " والتصحيح الإلكتروني تسهيلًا علي الطلاب وأعضاء هئية التدريس.









في وذات السياق ترأس الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون قطاع التعليم والطلاب ، الجلسة الشهرية المعتادة لمجلس القطاع ، والتي باشرت أعمالها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وعضوية وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب و أعضاء المجلس من الخارج، كما شهدت الجلسة استضافة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الحاسبات والمعلومات تحت إشراف أ.د. نجوى بدر عميد الكلية و بحضور أ.د. حسام فهيم الأستاذ بقسم نظم الحاسبات بالكلية ، حيث تم استعراض منظومة الكنترولات الإلكترونية التي يتضمنها نظام UMS( Universty Management System)والتي تم تدشينه و استحداثه تحت إشراف كلية الحاسبات والمعلومات؛ لتواكب تطورات المرحلة الحالية و المستقبلية في ظل ظروف الجائحة العالمية ، وبما يضمن أعلى معايير الدقة و السرعة في إعداد و إظهار النتائج بكل شفافية و يسر وبما يتوافق مع طبيعة كل نظام دراسي.









كما تم استعراض عوامل آمان النظام و آليات المراجعة والتصحيح الإلكتروني وفقًا للوائح و كيفية حساب المعدل التراكمي ، كما ناقش المجلس إمكانية توحيد رقم كودي للطالب يكون مدرجًا على النظام و كذلك تطبيق قواعد الرفع والرأفة من خلال المنظومة الإلكترونية للكنترولات.جاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها جامعة عين شمس قبيل انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 – 2021.

هذا و قد وجه أ.د. عبد الفتاح سعود الشكر لفريق كلية الحاسبات و المعلومات القائم على ميكنة الجامعة و إعداد الكنترولات الإلكترونية، مشيدًا بجهوده ودقة إنجازه .









وفي السياق ذاته، ناقش المجلس الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب تطبيقها خلال فترة الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا ؛ حفاظًا على سلامة جميع الطلاب ، كما تم التشديد على تعقيم و تطهير كافة المباني و المنشآت الجامعية والمدرجات والقاعات وغيرها بما يحقق أعلى درجات السلامة، مع تطبيق التباعد الإجتماعي و التأكد من عدم وجود أية تجمعات قبل أو بعد الامتحانات و التحقق من الالتزام الكامل بإرتداء الكمامات الطبية و قياس درجات حرارة الطلاب قبل دخول الامتحانات عن طريق كواشف الحرارة .كما تم التأكيد على وجود خط ساخن يتبع الإدارة العامة للشؤون الطبية لسرعة تواصل الكليات مع الأطباء المختصين مركزيًا في حالة الطوارئ .





كذلك استعرض المجلس جهود القطاع في مجال خدمات جودة التغذية المقدمة لطلاب المدن الجامعية من خلال لجنة سلامة وصحة الغذاء حرصًا على صحة جميع الطلاب.





كما كشف مصدر مسئول بجامعة عين شمس عن موعد عودة طلاب المدن الجامعية إلى سكنهم بها استعدادا للامتحانات.

واضاف المصدر لـ صدى البلد انه سوف يتم عودة الطلاب بعد انتهاء اجازة منتصف العام مباشرة ولكن بشكل تدريجي للحفاظ علي سلامه الطلاب، بداية من يوم الخميس المقبل.

وأكد المصدر أنه تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة مع تجديد وتطوير المنشآت، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب، موضحا أن كل طالب له غرفة خاصة به.

وأعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة عين شمس الاستعداد لعودة الطلاب من اجازة منتصف العام وبمناسبة امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2020_2021 وفي اطار جهود الجامعة في الحفاظ علي صحة الطلاب في ظل الظروف المحيطة بنا وحرصها علي منع انتشار فيروس كورونا المستجد .



