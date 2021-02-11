تنسيقية الأحزاب: اجتماعنا مع محافظ الشرقية مثمر وينُم عن قيادة حكيمة.. فيديو

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اجتماع وفد التنسيقية اليوم مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استهدف استعراض خطة المحافظة ومدى تطور عملية تقديم الخدمات للمواطن.









وأضاف السباعي خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تنسيقية شباب الأحزاب هي حلقة وصل بين المواطنين والمسئولين لتلبية رغباتهم واحتياجاتهم ونقل آلامهم، لافتا إلى أن اجتماعهم مع الدكتور ممدوح غراب كان مثمرا وينم عن قيادة حكيمة.









وتابع محمد السباعي، أن اجتماع الوفد مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كان مثمرا حيث تم استعراض مشكلات المواطنين ومعاناتهم، وتم تقديم بعض المقترحات لتطوير العمل في الأسواق، وتنظيم الطرق وتمويل المشروعات المتوقفة.