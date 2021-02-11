ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تنسيقية الأحزاب: اجتماعنا مع محافظ الشرقية مثمر وينُم عن قيادة حكيمة.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:33 م
المهندس محمد السباعي
المهندس محمد السباعي
Advertisements
محمد القاضي
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اجتماع وفد التنسيقية اليوم مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استهدف استعراض خطة المحافظة ومدى تطور عملية تقديم الخدمات للمواطن.


وأضاف السباعي خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تنسيقية شباب الأحزاب هي حلقة وصل بين المواطنين والمسئولين لتلبية رغباتهم واحتياجاتهم ونقل آلامهم، لافتا إلى أن اجتماعهم مع الدكتور ممدوح غراب كان مثمرا وينم عن قيادة حكيمة.


وتابع محمد السباعي، أن اجتماع الوفد مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كان مثمرا حيث تم استعراض مشكلات المواطنين ومعاناتهم، وتم تقديم بعض المقترحات لتطوير العمل في الأسواق، وتنظيم الطرق وتمويل المشروعات المتوقفة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تكريم أبناء وزوجة الشهيد أحمد عبد الفتاح بقنا ضمن حملة "على راسنا"

"تصفية الحديد والصلب" في مناظرة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غدا

وزيرة الهجرة تبحث مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التعاون حول شباب الدارسين بالخارج

وزيرة الهجرة: نستهدف الاستفادة من نجاحات تجربة تنسيقية شباب الأحزاب.. فيديو

جسور تواصل لتبادل الخبرات.. تنسيقية شباب الأحزاب تكشف تفاصيل لقاء وزيرة الهجرة

أعضاء التنسيقية في ضيافة محافظ الشرقية لعرض مشاكل وهموم المواطنين

ترشيحاتنا

بايرن ميونيخ يهنئ الأهلي بالتتويج ببرونزية العالم

بشرى لـ معلمي مصر.. حوافز وبدلات ومنح وزيادات بأمر السيسي

بعد تصدرها تريند.. إطلالات مثيرة لـ وعد تكشف عن أنوثتها

خاص| تقيؤ دموي حتى الموت.. مصريون في تنزانيا يكشفون حقيقة تفشي وباء غامض.. صور

مفاجأة سارة.. علاج جديد سريع المفعول ضد فيروس كورونا

مونديال الأندية .. خالد الغندور: الأهلي برازيلي بس يصدق نفسه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. إطلالات مثيرة لـ وعد تكشف عن أنوثتها

بسبب كذب زوجته.. أب يتلقى صدمة أثناء دفن طفليه حديثي الولادة

أعراض الزهايمر المبكر للنساء والشباب