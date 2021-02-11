"التعاون الإسلامي" تعلق على هجمات الحوثي ضد السعودية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، عن إدانته محاولة الاعتداء من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط.











وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت سابق من اليوم تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.









كما عبر العثيمين عن تأييد منظمة التعاون الإسلامي جميع الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع الأعمال العدائية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية.









