مأساة مسنة بالمنيا.. الحاجة سعدية تناشد الرئيس بناء منزلها المتهال.. فيديو

في قرية المطاهرة بأبوقرقاص جنوب المنيا وفي منزل ريفي متهالك تعيش الحاجه سعديه محمد عبد العزيز 70 سنة وابنها وزوجته وأحفادها السته فنجلها يعمل في مهنة الزراعة ويعول ٦ أبناء كلهم بمراحل التعليم المختلفة ولا يوجد أي مصدر للرزق سوى العمل بالحقول الزراعية ولعبة الأرجوحه التي تقع أمام المنزل لكي يلهو عليها أطفال القرية نظير مبلغ مالي بسيط للإنفاق على متطلبات الأسرة.





تقول الحاجه سعديه أن منزلها مساحته صغيرة للغاية وجدرانه وحوائطه متهالكة وآيلة للسقوط ولم تمتد إليه يد التجديد أو التأهيل منذ عشرات السنين بسبب قصر ذات اليد.





اقرأ المزيد









وتقول: أعاني من ضعف البصر فعيني اليمني تعاني من مياه بيضاء واليسرى تعاني من انفصال في الشبكية ولا أستطيع رؤية الأشخاص والأشياء.





فيما تقول زوجة ابنها محمد إبراهيم : منزلنا صغير ومتهالك للغاية حوائطه وجدرانه ايله للسقوط وبه تصدعات وشروخ نخاف عند سقوط الأمطار ونصاب بالذعر خوفا من ان يسقط السقف فوق رؤوسنا فالمياه تتساقط من بين البوص وجريد النخيل المسقوف به المنزل.





وأضافت، كما أن المنزل مشيد بالطوب اللبن منذ عشرات السنين ومتهالك فعند نزول المطر ندعو الله سبحانه وتعالى الا ينهار فوق رؤوسنا وكذلك عن هبوب الرياح الشديدة ندعو الله إلا يحدث مكروه.





وتضيف زوجة الابن 50 سنه نعيش سويا ولا يوجد لدينا أي مصدر للرزق والحمد لله على قدره، وبلغنا من العمر عتيا ونعاني جميعا من أمراض مختلفه و متطلبات الأبناء كثيرة من ماكل وملبس ومشرب وعلاج وأطباء ونفقات أخرى.





ووجهت مناشدة لفخامة الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء منزلنا، قائلة :نحن جميعا لا نملك سوى فضل الله تعالى وظروفنا صعبة للغاية وابني فقير وكذلك إجراء عملية جراحية بعيني اليمني لعلاج انفصال الشبكية حتى استطيع الإبصار وأرى الدنيا.



