بايرن ميونخ بطلا لـ كأس العالم للأندية بعد الفوز 1-0 على تيجريس المكسيكي .. فيديو

توج فريق بايرن ميونخ بلقب كأس العالم للأندية بعد فوزه بهدف دون رد في شباك تيجريس أونال المكسيكي ضمن نهائي كأس العالم للأندية الذي يقام بالدوحة.
وجاء هدف المباراة الوحيد من كرة عرضية من كيميتش من خارج منطقة الجزاء حاول ليفاندوفيسكي تسديد الكرة لترتطم بحارس المرمى، وتصل إلى بنجامين بافار سددها في المرمى الخالي من داخل منطقة الجزاء.
ومع الدقيقة 19، ومن تسديدة صاروخية من كيميتش من خارج منطقة الجزاء مرت من أمام ليفاندوفيسكي ودخلت الشباك، وألغى الحكم بداعي التسلل.
وغاب عن مباراة اليوم وعن نادي بايرن ميونخ المهاجم، توماس مولر، بعد أن ظهرت إيجابية عينته بفيروس كورونا وعزله على الفور في الفندق حتى السفر إلى "ميونخ".
وجاءت تشكيلة بايرن ميونخ كالاتي
حراسة المرمى: نوير
خط الدفاع: بافارد ، سولي ، ألابا ، ديفيز
خط الوسط: كيميتش، لوكاس هيرنانديز، كومان
خط الهجوم: ساني، جنابري ، ليفاندوفسكي