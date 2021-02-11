تقوّي أواصره.. أحمد كريمة: المجتمع المصري يحتاج إلى مكارم الأخلاق.. فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الأخلاق تلعب دورا أساسيا في تنمية الشعور الجماعي بالآخرين، وفي تنظيم العلاقات بين الأفراد.









وأضاف "كريمة"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سعد، فى برنامج "معاك في الصورة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الأخلاق تعتبر العنصر الأساسي في إنشاء أفراد مثاليين، وأسر سليمة، ومجتمعات راقية، ودول متقدمة، لذلك تلعب الأخلاق دورا أساسيا في تهذيب المجتمعات، وإعدادها إعدادا فاضلا.









وأكد أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن المجتمع المصري يحتاج إلى مكارم الأخلاق، لافتا إلى أن الأخلاق المثالية هي العاصمة للمجتمعات من الانهيار والانحلال، كما أنها هي التي تصون المدنية والحضارات من الضياع.









وأوضح أن الأخلاق تقوي أواصر المجتمع، وتجعله يزيد من ألفته، ومن تعاونه، وتماسكه، وبالتالي قوته، متابعا أن الأخلاق تؤدي دورا في تنمية الإرادة، ووضع حدود للشهوات، الأمر الذي يدفع الأشخاص لإشباعها بالطرق الصحيحة والشرعية، وبالتالي كبح جماح النزوات.



