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حوادث

كشف غموض مقتل ربة منزل داخل مسكنها بـ كفر الشيخ

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:46 م
جثة
جثة
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محمود زيدان
كشفت مباحث مركز قلين بكفر الشيخ بالتنسيق مع فرع الأمن العام، غموض حادث العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل منزلها، وتبين أن المتهم بارتكاب الواقعة جارها بهدف سرقتها.

وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من أ.ع 77 سنة مساعد شرطة بالمعاش، ومقيم بمدينة قلين، باكتشاف مقتل زوجته "مها.ا" 48 سنة، عقب عودته من صلاة الفجر، وسرقة مصوغاتها الذهبية.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية، والمقدم علاء سكران، رئيس مباحث مركز قلين، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، جارها "ياسر.م" 23 سنة، مقيم بقلين بالبلد، لمروره بضائقة مالية دفعته لقيامه بسرقة مشغولاتها الذهبية.

ألقت المباحث بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم، حال تواجده بناحية المرج، وتبين أنه يعاني من ضائقة مالية دفعته للتوجه إلى مسكن المجني عليها، بغرض السرقة، وعندما استيقظت، قام بخنقها، لمنعها من الاستغاثة حتى فاضت روحها.

وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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