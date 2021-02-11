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سيارات

أسعار ومواصفات ساوايست DX3 موديل 2021.. صور

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:35 م
ساوايست DX3 موديل
ساوايست DX3 موديل 2021
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صبري طلبه

تعزز شركات تصنيع السيارات الصينية من تواجدها داخل الأسواق المصرية، حيث أطلقت شركة ساوايست أيقونتها الرياضية المتعددة الاستخدام DX3 موديل 2021، والتي تضم باقة متنوعة من التجهيزات باختلاف الفئات المقدمة.

 

وزودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة 156 حصانا، وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.

 

بلغت نسبة استهلاك ساوايست DX3 من الوقود نحو 6.5 لتر وذلك عندما تقطع مسافات تقدر بـ 100 كم، بينما تتسارع السيارة من نقطة الاستعداد حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 11.5 ثانية.

 

تأتي السيارة بمصابيح انسيابية تعمل بتقنية LED، و شبكات أمامية متعددة المقاطع، و مصابيح ضباب دائرية، بالاضافة الى مرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائط ضوئية، و جنوط رياضية، و تكييف هواء، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة، ومقود حركة متعدد الوظائف، و فتحة سقف كهربائية للفئات الأعلى تجهيزًا.

 

كما حصلت على وسائد هوائية للحماية، و فرامل مانعة للانغلاق، و برنامج EBD القائم بالتوزيع الالكتروني للمكابح، و نظام متابعة ضغط الهواء بالإطارات، و أنظمة المساعدة عند خوض المنحدرات والمرتفعات، و مثبت سرعة، و مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف.

 

 ويبلغ السعر الرسمي للسيارة ساوايست DX3 موديل 2021

 

الفئة الأولى مانيوال موديل DISTINGUISHED 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 239.900 جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2021 DISTINGUISHED (FULLOPTION) محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 285 ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2021 DISTINGUISHED (FULLOPTION) / SPORT بمحرك 1500 سي سي تيربو بسعر 290 ألف جنيه.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل DISTINGUISHED 2S 2021 بمحرك 1500 سي سي تيربو بسعر 295 جنيها.

 

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل ROYAL (TOPLINE) 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 315 ألف جنيه.

 

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل FLAGSHIP (TOPLINE) 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 343 ألف جنيه.

أسعار ومواصفات ساوايست DX3 موديل 2021.. صور
أسعار ومواصفات ساوايست DX3 موديل 2021.. صور
أسعار ومواصفات ساوايست DX3 موديل 2021.. صور
أسعار ومواصفات ساوايست DX3 موديل 2021.. صور
أسعار ومواصفات ساوايست DX3 موديل 2021.. صور
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