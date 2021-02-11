إبراهيم حسن: كل مباراة نتعرض لضغوط صعبة جدًا.. ونمتلك أجساما مضادة لكورونا

قال إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة نادي الاتحاد السكندري، إن فريقه يتعرض لضغط في كل مباراة يخوضها في الدوري المصري، وذلك عقب تعرض لاعب لديه بالفريق الى الطرد.





وفاز الاتحاد السكندري على الإسماعيلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري، والتي شهدت طرد لاعبه كريم يحيى، في نهاية الشوط الأول من اللقاء.





وأضاف إبراهيم حسن، خلال مداخلة هاتفية عبر إذاعة "الشباب والرياضة": "كل مباراة نتعرض لضغوط صعبة جدًا، أمام الزمالك تعرضنا لطرد في الدقيقة 21 من عمر المباراة ولاعب هام مهم (رزاق سيسيه) واليوم تعرضنا لطرد أمام الإسماعيلي لكريم يحيى، نريد أن يكون هناك تأني في الإنذارت التي نتعرض لها، لماذا تكون هناك إنذارت كثيرة على الاتحاد؟".





تابع: "الإنذار الأول لكريم يحيى لاعب الاتحاد السكندري لا يرتقي لإنذار، كلنا تعجبنا من القرار، وكانت مباراة صعبة أمام الإسماعيلي، كان الله في عونه، نريد أن نعوض في المباريات المؤجلة لنا، لكي نكون في مكانة جيدة".





وواصل: "فريق الاتحاد السكندري بالجهاز الفني واللاعبين بالكامل أصيبوا بكورونا وأصبح لدينا أجسام مضادة".



