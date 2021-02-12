نقل "الكارته" من مدخل القرية مطلب أهالى شيبة الكارية فى الزقازيق

يعيش أهالى قرية شيبة النكارية التابعين لمركز الزقازيق محافظة الشرقية مأساة حقيقة، بسبب وجود منفذ تحصيل رسوم للسيارات النقل فى طريق الزقازيق ميت غمر.





ويقول المواطن أسامة البرماوى في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": نعاني نحن سكان قرية شيبة النكارية من وجود منفذ لتحصيل رسوم للسيارات النقل المحملة فى طريق الزقازيق ميت غمر ، فيقوم أصحاب السيارات بالوقوف أمامهم في الاتجاهين وعطلة حركة المرور.





وأعرب عن استيائهم الشديد من تكدس والزحام المستمر، الذي تسببه " الكارتة " المتواجدة بمدخل القرية ، ويؤدى إلى عرقلة الحركة المرورية، ووقوع حوادث وإصابات متعددة ، مؤكد على أنه لا يطالب بإلغاء النقطة بل يطالب بنقلها إلى ما بعد مدخل القرية رأفة بالأهالى.





وأضاف: أن هذه الكارثة تقع فى منتصف الطريق على الرصيف مما تتسبب فى عرقلة حركة سير السيارات و عطلة حركة المرور أمام الموظفين والطلاب الذاهبين إلى مدارسهم والجامعه نظرا لتواجدها بالقرب منها ، كما أن هناك مرضى تمر من هذا الطريق وتحتاج أن نفسح أمامها الطريق لإنقاذ أرواحهم .





مناشدا المسئولين العمل على حل هذه الشكوى ونقل منفذ تحصيل رسوم سيارات النقل من مدخل قريتهم لتخفيف معاناة أهل القرية

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