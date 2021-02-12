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أخبار العالم

تونس تمدد قيود كورونا حتى الـ7 من مارس

الجمعة 12/فبراير/2021 - 12:17 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن وزير الصحة التونسي فوزي مهدي أن الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا قررت تمديد الإجراءات الوقائية إلى غاية الـ7 من مارس المقبل.

وأكد مهدي تسجيل بوادر إيجابية للوضع الوبائي شملت انخفاض معدل الإصابات بكورونا وتقلص عدد المرضى بالمستشفيات إلى 1678 مريضا مقابل متوسط سجل 2310 مرضى خلال الأسابيع الماضية، وفقًا لروسيا اليوم.

ولفت إلى أن معدل حالات الإصابة تراجع إلى نحو 20 بالمائة من مجموع التحاليل المجراة يوميا مقابل 30 بالمائة خلال الأسابيع الماضية، موضحا أن عدد المعالجين على أسرة الإنعاش انخفض إلى 360 بعد أن سجل 418 مريضا.

وتتمثل الإجراءات الوقائية التي اعتمدتها تونس منذ 15 يناير 2021 في الحجر الصحي الجزئي ومنع التجمهر والتظاهرات وحظر الجولان من الساعة الثامنة ليلا حتى الخامسة صباحا.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 51 وفاة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الجملي للوفيات إلى 7429 وفاة.

كما أعلنت تسجيل 828 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي الإصابات 220 ألفا 478 إصابة.
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