ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جمهوري لوحده دهب.. محمد محمود يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية العالم

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:40 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أعرب محمد محمود نجم الفريق الاول بالنادي الاهلي عن سعادته بتتويج الفريق بـ برونزية كأس العالم عقب الفوز امام بالميراس البرازيلي مساء أمس في قطر.

وكتب محمد محمود عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" خدت البرونز بعد تعب بس جمهوري لوحده دهب ".

توج حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي، بجائزة رجل مباراة الأهلي وبالميراس، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية في قطر.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف.

وحقق الأهلي برونزيو كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وليد أزارو يقترب من الزمالك.. تفاصيل

محمد الشناوي رجل مباراة الأهلي وبالميراس بعد التتويج ببرونزية العالم

أداء ممتاز.. كارتيرون يهنئ الأهلي ببرونزية مونديال الأندية عبر صدى البلد

نوير يهنئ الشناوي على برونزية مونديال الأندية بطريقته.. فيديو

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

بعد إنجاز المونديال.. الأهلي يواصل تربعه على عرش الأندية في القرن الـ21

مريض كورونا يضرم حريقا في مستشفى تلقى فيها العلاج

حمادة هلال يروي واقعة ارتدائه بنطلون عصام كاريكا بأحد الأفراح

الصحة تحذر من زيارات رمضان: زيادة الإصابة بـ كورونا متوقعة خلال أبريل

رد حاسم من والد مروان محسن عن إهداره ضربة الجزاء

شاهد.. صور جديدة من حفل لقاء الخميسي بحضور محمد عبد المنصف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 33 يوما في جزيرة مهجورة.. الصدفة تقود لإنقاذ رجلين وامرأة من مصير مروع

بالدولار .. تعرف على سعر بدلة ياسمين صبرى

بالأسود.. ابنة أحمد زاهر تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها