خالد صديق: الدولة أنفقت 38 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات غير الآمنة

تحدث خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، عن خطة الدولة في مواجهة العشوائيات.





وقال صديق خلال حوار ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»،:" الدولة أنفقت 38 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات غير الآمنة".





وأوضح:" نزول رئيس الجمهورية بنفسه إلى منطقة الهجانة من الأمور التي تبني الثقة بين المواطن والدولة، وهذا ينهي عدم الثقة التي رسخها الإعلام الأصفر، والمواطن أصبح لا يصدق أي كلام يقال في هذا الأمر.





ونوه إلى أنه تم افتتاح حوالي 1800 مشروع حرفي للسيدات في المناطق الجديدة التي تم نقل المواطنين إليها، ومنها صناعة السجاد، والسبح، وهناك الكثير من الورش التي تصدر للخارج مثل السعودية، إضافة إلى صناعة الملابس الجاهزة التي تباع في السوق المحلي.