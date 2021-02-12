ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد صديق: الدولة أنفقت 38 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات غير الآمنة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:04 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
تحدث خالد صديق  المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، عن خطة  الدولة في مواجهة  العشوائيات.

وقال صديق خلال حوار ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»،:" الدولة أنفقت 38 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات غير الآمنة".

وأوضح:" نزول رئيس الجمهورية بنفسه إلى منطقة الهجانة من الأمور التي تبني الثقة بين المواطن والدولة، وهذا ينهي عدم الثقة التي رسخها الإعلام الأصفر، والمواطن أصبح لا يصدق أي كلام يقال في هذا الأمر.

ونوه إلى أنه تم افتتاح حوالي 1800 مشروع حرفي للسيدات في المناطق الجديدة التي تم نقل المواطنين إليها، ومنها صناعة السجاد، والسبح، وهناك الكثير من الورش التي تصدر للخارج مثل السعودية، إضافة إلى صناعة الملابس الجاهزة التي تباع في السوق المحلي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صندوق تطوير العشوائيات: 1.25 مليون مواطن يعيشون في 357 منطقة غير آمنة

خالد صديق: القضاء على العشوائيات غير الآمنة نهاية 2020 ونقل 250 ألف مواطن لمناطق متحضرة

خالد صديق: 28 مليار جنيه استثمارات تطوير العشوائيات فى آخر 6 سنوات

خالد صديق: القاهرة والإسكندرية والجيزة أكثر محافظات تعاني من المناطق العشوائية الخطرة

خالد صديق: مشروع تطوير المناطق العشوائية واجه حربا من الإعلام المعادي

صندوق تطوير العشوائيات: جرس الخطر يرن بالمناطق غير الآمنة

ترشيحاتنا

تامر أمين يوجه رسالة عاجلة لـ محمد الشناوي

الاهلي يتسلم برونزية مونديال الأندية وبايرن ميونخ يصنع ممرا شرفيا

تعليق مدرب بالميراس بعد الهزيمة أمام الأهلي فى مونديال الأندية

أحمد موسى يعلن عن موعد حسم موقف الدراسة بالمدارس والجامعات

دماء من الفم.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة الفنان علي حميدة

وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن إنجاز الأهلي في مونديال الأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار .. تعرف على سعر بدلة ياسمين صبرى

بالأسود.. ابنة أحمد زاهر تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

شاهد.. صور جديدة من حفل لقاء الخميسي بحضور محمد عبد المنصف