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توك شو

ويزو: اشتغلت معلمة كيمياء.. وحمادة هلال: كان نفسي أبقى تلميذ عندها

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:56 ص
وزيو وحماده هلال
وزيو وحماده هلال
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محمد القاضي
قالت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـويزو، أنها عملت كمدرسة كيمياء، معقبه: «أنا كنت مدرسة كيمياء للمرحلة الثانوية».

وأضافت "ويزو"، خلال استضافتها ببرناج "ليلة الخميس"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «أنا كنت بحب الكيمياء لأنها مرتبطة كثيرا بحاجات كتير في حياتنا».

وأشار: «كنت بحفظ الطلاب علي طريقة الأغاني.. وكنت التزم لو كان فيه تفتيش ولا حاجه»، وعقب الفنان حماده هلال، قائلا: «كان نفسي ابقى تلميذ عند ويزو».

وتابع "هلال"،: «الفنان محمد فوزي اتعلقت بيه جدا، وكنت بعشق أفلامه، لأنه كان مطرب بيضحك، وكان بالنسبالي الممثل اللي بيغني وأغانيه كلها حلوه، سواء أغاني الأطفال أو المواقف، واتمنيت في يوم من الأيام تجسيد شخصيته في مسلسل كبير».
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