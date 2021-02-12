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رياضة

بدر بانون يكشف كواليس ضربة الجزاء الأولى أمام بالميراس والأقرب له في الأهلي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:08 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعرب بدر بانون نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة بتتويج الفريق ببرونزية كأس العالم للأندية مشددا أنه منذ انضمامه للفريق وجد ترحيب كبير من زملائه بالفريق خاصة محمد الشناوي، سعد سمير ووليد سليمان .

وأضاف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن مشاركته مع فريق الرجاء المغربي كان له تأثير ايجابي في ان يعتاد على اللعب وسط ضغط جماهيري كبير وضرورة التتويج بالعديد من البطولات لاسعاد الجماهير. 

وتابع أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق اعطاه الثقة منذ انضمامه للفريق حيث شارك كأساسي بمباراة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر وهو ما جعله ينسجم سريعا مع الفريق .

وأكمل أن مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للاندية مختلفة وحلم كبير لأي لاعب مشددا ان المباراة الأصعب كانت امام بايرن ميونخ خاصة أنه فريق كبير ولاعبيه على مستوى عال .

وتابع أن على معلول نجم الفريق كان الاول في احراز ضربات الجزاء ولكنه نظرا لاصابته قرر موسيماني ان يحرز ضربه الجزاء الاولي امام بالميراس البرازيلي. 

وأكمل أن اداء الاهلي تطور كثيرا من خلال المران واداء الفريق اصبح مشرف مشددا ان الفريق يسعى لان يكون بنفس مستوى البايرن.
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