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منوعات

بسبب اسم المولود.. سيدة تطلب الطلاق بعد حملها بخمسة أشهر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:00 ص
صدى البلد
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مريم صليب
طلبت شابة بالغة من العمر 25 عاما، الطلاق من زوجها بعد علمها خبر حملها بشهرين بسبب اختيار اسم الزوج للجنين بعد علمه أن الجنين أنثى . 

وفقا لما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن سيدة طلبت الطلاق من زوجها بعد أن علمت الاسم الذي يريد إطلاقه على طفلها التي ستلدها بعد 4  أشهر و كانت الصدمة عندما علمت السر وراء اختيار ذلك الاسم بالتحديد. 

قالت السيدة انها كانت تعلم أن زوجها له تجارب متعددة مع النساء قبل الزواج، إلا ان هناك فتاة واحدة كان يحبها و كان سيتزوجها و لكن القدر لم يمنحه الفرصة لزواجها و توفت في حادث أليم . 

شعر الزوج بسعادة عارمة حينما علم أن أول مولود له سيكون أنثى، و قرر إطلاق اسم " إيزابيل" عليها و هو اسم حبيبته السابقة التي توفت، فشعرت زوجته بألم شديد حينما علمت رغبته في تسمية المولودة . 

طلبت السيدة الطلاق من زوجها بعد إصراره على تسمية الطفل باسم حبيبته السابقة و أكدت أنه مازال يحبها و ان ذلك الأمر يجرح مشاعرها للغاية . 
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