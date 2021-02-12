يستخدم في صناعة النقود .. أكبر 6 دول لديها احتياطي من النيكل في العالم

كشف تقرير عبر موقع "إن إس إينرجي بيزنس" المتخصص، عن أكثر ست دول في العالم لديها أكبر احتياطي من معدن النيكل، والنيكل هو معدن صلب أبيض فضي، ومقاومته للحرارة والتآكل عالية جدا، كما أنه عنصر مفيد للغاية من أجل تطوير طائفة واسعة من المواد مثل الأسلاك الكهربائية، والعملات النقدية، والمعدات العسكرية.





وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أعلى ست دول لديها أكبر احتياطي من النيكل في العالم، والتي جاءت كالتالي:





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- إندونيسيا

إندونيسيا هي موطن 22٪ من احتياطيات النيكل المعروفة في العالم ، بواقع 21 مليون طن، وتعد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، المكونة من عدة آلاف من الجزر الصغيرة في المحيطين الهندي والهادئ، أكبر منتج للمعدن في العالم، على الرغم من انخفاض مستويات الإنتاج بنسبة 11٪ في عام 2020 إلى 760 ألف طن.





ويتم إنتاج النيكل بشكل كبير في جزيرة سولاويزي، وكذلك في مقاطعة مالوكو الشمالية، وتأمل الحكومة الإندونيسية في تحويل الاهتمام العالمي المتزايد بالنيكل إلى محرك للتنمية الاقتصادية في البلاد، حيث تبدي شركات مثل شركة تصنيع السيارات الكهربائية تسلا اهتماما بسلاسل التوريد في المنطقة.





- أستراليا

تأتي في أعقاب إندونيسيا المجاورة أستراليا، التي تمتلك 20 مليون طن من احتياطي النيكل، أي حوالي 21٪ من الحصة العالمية، وزادت الدولة إنتاجها من المعدن بنسبة 7٪ في عام 2020 ليصل إلى 170000 طن، على الرغم من احتياطياتها الهائلة، إلا أنها تعد خامس أكبر دولة منتجة للنيكل في العالم.





وتقع الغالبية العظمى من احتياطيات النيكل الأسترالية في ولاية غرب أستراليا، ويأتي معظم الإنتاج من المناجم في Mount Keith وLeinster، الواقعين شمال كالغورلي، وتشارك شركات التعدين الكبيرة في عمليات الإنتاج في البلاد، على الرغم من أن العديد من اللاعبين الآخرين يبدون اهتماما بتطوير إمكانات المنطقة بشكل أكبر.





- البرازيل

تحتل البرازيل المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تمتلك أكبر احتياطي من النيكل في العالم، حيث يبلغ عددهم 16 مليون طن، ومع ذلك، فقد انخفض الإنتاج في البلاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، وفي عام 2020 بلغ إجمالي الإنتاج 73000 طن فقط وفقا لتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وتعد شركة التعدين البرازيلية Vale، إحدى أكبر الشركات المنتجة للنيكل في العالم، لديها عمليات تعدين في البلاد.





- روسيا

تعد روسيا الوجهة الأولى في أوروبا لاحتياطيات النيكل، بحوالي 6.9 مليون طن، أو 7٪ من الإجمالي العالمي، وكانت أيضا ثالث أكبر دولة منتجة للنيكل في العالم في عام 2020، بعد إندونيسيا والفلبين، حيث استخرجت ما يقرب من 280 ألف طن من المعدن خلال العام.





تعتبر شركة Norilsk Nickel الروسية إحدى أكبر شركات تعدين النيكل في العالم، إلى جانب سلع أخرى مثل البلاديوم والبلاتين والنحاس، تقع قاعدة عملياتها الرئيسية في منطقة نوريلسك فوق الدائرة القطبية الشمالية في روسيا، حيث توجد بعض أكبر رواسب النيكل والنحاس والبلاديوم في العالم.





- الفلبين