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داليا أشرف: لاعبو الأهلي أسعدوا المصريين بإحراز برونزية مونديال الأندية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:17 ص
الأهلي
الأهلي
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البهي عمرو
قالت الإعلامية داليا أشرف، إن فريق النادي الأهلى ممثل مصر فى بطولة العالم للأندية، قدم أداء مشرفا في بطولة مميزة وفاز في أول مباراة أمام نادي الدحيل القطري، وتعرض للهزيمة فى ثانى لقاء أمام بايرن مايونخ، وفاز فى المباراة الثالثة أمام الميراس البرازيلي .

وأضافت داليا أشرف، خلال تقديمها برنامج 8 الصبح المذاع على قناة " دى إم سي" أن الأهلى كان يلعب باسم مصر، وحقق المركز الثالث فى بطولة العالم للأندية.

ولفتت إلى أن لاعبي الأهلي أسعدوا الجميع، والأهلى كان يلعب باسم مصر، ونتمنى لـ الأهلى تحقيق المزيد من البطولات فى الفترة المقبلة.

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