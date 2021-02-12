استشاري: أعراض كورونا للمتعافين تستمر لفترات طويلة وأخطرها تلف الرئة

قال الدكتور محمد راشد ، استشاري التحاليل الطبية والمناعة، إن أعراض فيروس كورونا للمتعافين، تستمر لفترات طويلة ؛ نتيجة النشاط المناعي الشديد ، خلال فترة الإصابة ، ونتيجة لهذا النشاط يتم إفراز كميات كبيرة من الخلايا المناعية ، والتي تهاجم الأعضاء المختلفة ، وأهمها تلف خلايا الرئة ، والتي من الصعب تجديدها مرة أخرى ، على عكس خلايا الكبد .





وكشف الدكتور محمد راشد ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن عامل السن يشكل فارقا كبيرا ، في مدى تأثير الفيروس على المريض ، والأعراض التي يعاني منها بعد التعافي ، إلى جانب التدخين .





ولفت استشاري المناعة إلى أن تلف الرئة من أخطر الأعراض ، والتي تأخذ فترات طويلة للعلاج ، و يصحبها متلازمة ضيق التنفس المستمر .





وأشار إلى أن أعراض فيروس كورونا تؤثر بالسلب على خلايا المخ ، قد تصل للشلل المؤقت ، والزهايمر .





وتابع : أعراض كورونا تصل للجلطات الدموية في بعض الحالات ، مؤكدا ضرورة استمرار إجراء التحاليل على مدار فترة التعافي ، لتجنب الأخطار الوارد حدوثها ، معقبا : " هناك احتمالية لموجة ثالثة " .



