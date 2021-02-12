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استشاري: أعراض كورونا للمتعافين تستمر لفترات طويلة وأخطرها تلف الرئة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:16 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمد راشد ، استشاري التحاليل الطبية والمناعة، إن أعراض فيروس كورونا للمتعافين، تستمر لفترات طويلة ؛ نتيجة النشاط المناعي الشديد ، خلال فترة الإصابة ، ونتيجة لهذا النشاط يتم إفراز كميات كبيرة من الخلايا المناعية ، والتي تهاجم الأعضاء المختلفة ، وأهمها تلف خلايا الرئة ، والتي من الصعب تجديدها مرة أخرى ، على عكس خلايا الكبد .

وكشف الدكتور محمد راشد ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن عامل السن يشكل فارقا كبيرا ، في مدى تأثير الفيروس على المريض ، والأعراض التي يعاني منها بعد التعافي ، إلى جانب التدخين .

ولفت استشاري المناعة إلى أن تلف الرئة من أخطر الأعراض ، والتي تأخذ فترات طويلة للعلاج ، و يصحبها متلازمة ضيق التنفس المستمر .

وأشار إلى أن أعراض فيروس كورونا تؤثر بالسلب على خلايا المخ ، قد تصل للشلل المؤقت ،  والزهايمر .

وتابع : أعراض كورونا تصل للجلطات الدموية في بعض الحالات ، مؤكدا ضرورة استمرار إجراء التحاليل على مدار فترة التعافي ، لتجنب الأخطار الوارد حدوثها ، معقبا : " هناك احتمالية لموجة ثالثة " .

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