درجات الصدق في القرآن الكريم.. وزارة الأوقاف توضح

قال محمد عيد كيلاني، مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، إن الصدق هو قول الحق ومطابقة الكلام للواقع ، معقبا: الصدق يعد من محاسن الإيمان..حيث دعا الإسلام كافة إتباعه حتى يكونوا صادقين.





واسترسل "كيلاني" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الصدق يحتاج إلى تعود وتدريب..منوها إلى أن القرآن الكريم يعلمنا الصدق في الحديث في أكثر من قول.





وأضاف، القرآن الكريم يعلمنا أدب الصدق في الحديث، معقبا:" الصدق له مراتب ودرجات، منه الصدق مع الله ومع النفس ومع الناس.





وأكمل: الإخلاص مع الله في العبادات يعد من أهم صفات الصدق مع الله..مشددا على ضرورة أن يكون الفرد صادق في القول والفعل.