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رياضة

سعد سمير: برونزية مونديال الأندية هديتنا لجماهير الأهلي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:20 ص
سعد سمير
سعد سمير
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدي سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتتويج الفريق بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، مؤكدًا أن هذه الميدالية هدية لجماهير النادي.

وقال: «ما حدث هو إنجاز للتاريخ يحسب لهذا الجيل من اللاعبين بعد المجهود الكبير الذي بذله الفريق في منافسات البطولة».

وأضاف اللاعب: «كان لدينا إصرار على الفوز بالميدالية والعودة إلى القاهرة بهذا الإنجاز؛ من أجل إسعاد جماهير الأهلي».

وأشار إلى أن ضربات الترجيح أمام بالميراس شهدت لحظات عصيبة جدا، خاصة بعد أن تأرجحت النتيجة أكثر من مرة، ولكن كان لدى اللاعبين ثقة شديدة في قدرات محمد الشناوي كابتن الفريق الذي نجح ببراعة في قيادة الأهلي للمركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.
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