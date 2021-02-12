توحد واكتئاب.. تأثير العزلة على الطفل وكيفية تجنبها| فيديو

قالت الدكتورة رحاب العوضي، استشاري علم النفس السلوكي ، إن العزلة للأطفال، ينتج عنها توحد واكتئاب، كما تشير أغلبية الأبحاث، إلى أن الطفل الأكثر عرضة للعزلة في الصغر ، يكون أكثر عرضة لتلك الأمراض النفسية .





وأضافت رحاب العوضي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هضا الصباح"، على فضائية "اكستر نيوز"، أنه من الممكن الاستغناء عن جزء من أثاث المنزل، وإتاحة المساحة اللازمة لهم لممارسة الأنشطة، خاصة مع أزمة كورونا .





ولفتت إلى ضرورة إعطاء الطفل بعض الواجبات لتنفيذها منها ترتيب الغرفة، أو تحقيق إنجاز ما من خلال أدواته المتاحة.





وتابعت : استخدام الهاتف والتابلت للطفل ، على فترات طويلة ، يتسبب في تلف المخ ، ونوع من "هيبرة" الحركة ، يصعب إصلاحها فيما بعد.





وأكملت : القراءة والتعلم وأدوات الرسم ، مهم جدا في شعور الطفل بالخصوصية في البيت .