ضبط سيارة محمله بـ٣ أطنان سكر تمويني قبل بيعه فى أجا

أجا بمحافظة تمكنت حملة من رئاسة مركز ومدينةبمحافظة الدقهلية من ضبط سيارة مغطاة محملة بسكر تموينى مدعم من الدولة متوجهه إلى سمنود غربيه لبيعها فى السوق السوداء.





جاءت الحملة بقيادة رحاب المزين رئيس المركز وفريق العمل التنفيذى أحمد النادى وأحمد حجازى نائبى رئيس المركز وفريق العمل الميدانى برئاسة المركز ،التعديات والإشغالات والمتابعة الميدانية وإدارة التموين باجا وبالتنسيق مع مركز شرطة أجا .





وكانت اللجنة المشكلة لتحصيل القرش السمكى تباشر عملها بمنية سمنود التابعة للمركز ففوجئوا بسيارة مغطاه تمر امامها وبايقافها وفحصها تبين وجود كمية من السكر التموينى المدعم دون اى فواتير بقصد البيع فى السوق السوداء وتبلغ إجمالي الكمية 3 طن .





وعلى الفور تم التحفظ على كمية السكر المضبوطة وتسليم السيارة والسائق إلى مركز شرطة اجا كما تم التحفظ على الكميه بمعرفة إدارة تموين أجا وشرطه مباحث التموين وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراء القانونية .