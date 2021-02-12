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أخبار العالم

الأعنف من نوعها.. كتلة قطبية تتجه لعدة مناطق بالسعودية.. تفاصيل

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:52 ص
كتلة قطبية في طريقها
كتلة قطبية في طريقها إلى السعودية
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أحمد محرم
نقلت سحيفة "عاجل" السعودية عن خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، قوله إن أعنف كتلة قطبية تتحرك الثلاثاء المقبل في اتجاه المناطق الشمالية الغربية للمملكة وسواحلها، والقريات، وطريف الحدود الشمالية.

وأضاف كراني، أن هذه الكتلة ستتعمق الأربعاء شرقًا وستغطي الخميس والجمعة شمال المملكة، وستمتد السبت جنوبًا، مع فرصة صقيع وهطول ثلوج مع تجمد مياه وضباب.

وأوضح خبير الأرصاد أن درجة الحرارة أثناء مرور هذه الكتلة القطبية ستلامس الصفر ودونه، مطالبًا الجميع بضرورة تجنب التيار البارد.

وأصدرت وزارة  "الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد" السعودية قرارا بغلق 12 مسجدًا بشكل مؤقت بعدد من المناطق  بسبب إصابات كورونا بين المصلين. 

وذكرت الوزارة السعودية أن قرارا  الإغلاق جاء بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" بين صفوف المصلين.

ونوهت بأن المساجد التي تم إغلاقها خلال الـ4 أيام الماضية بلغت 44 مسجدًا، تم فتح 28 منها بعد الانتهاء من التعقيم.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن هناك لجانا ميدانية رقابية تعمل على رصد المخالفات كافة واتخاذ جميع الإجراءات النظامية لمعالجتها، وذلك في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.
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