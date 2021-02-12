تنفيذ المرحلة التجريبية لمشروع الفرص المتكافئة والتنمية المجتمعية بالإسكندرية.. تفاصيل

نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة ومدير المديرية، المرحلة التجريبية لمشروع الفرص المتكافئة والتنمية المجتمعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وذلك خلال الفترة من فبراير ٢٠٢١ الى مارس.





وتم تنفيذ مبادره شبابيك المقدمه من كريم احمد جابر حسن احد اعضاء برلمان شباب الإسكندرية وقد تناولت المبادره تنفيذ مجسمات لأهم آثارنا.





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وكان اول نموذج هو هرم سقاره المدرج والقيام بشرح المجسم للمكفوفين ويقوم الشخص صاحب الاعاقه البصرية بتحسس المجسم للتعرف عليه وتخيل شكله وذلك بهدف رفع الوعى الأثري للمكفوفين عن طريق لمس مجسم أثرى تمت صناعته بواسطه اعضاء المبادرة حيث تم البدء بهرم سقاره المرج وحضر هذه الورشه عدد ١٥ من ذوى الاعاقه البصرية.





وعبرت دكتور صفاء الشريف عن سعادتها بمثل هذه المبادرات الخلاقه التى تخدم ابنائنا من ذوى المهم.





وتم تنفيذ المبادره فى مركز النصر وبالتعاون بين اداره اعدادالقاده و مكتب ذوى القدرات والهمم وتستمر المبادره خلال شهر فبراير حتى يستفيد منها اكبر عدد من متحدى الاعاقه البصريه وتنفذ المبادره وسط اجراءات احترازية عالية.





يأتي هذا في اطار التعاون الفني بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تنفيذ مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية وفي إطار تشجيع الدولة لتنفيذ المبادرات المجتمعية للشباب داخل مجتمعاتهم المحلية. وبناء على تنفيذ استراتيجية الوزارة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه بالاهتمام بذوى القدرات والهمم ودمجهم فى المجتمع.