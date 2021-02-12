أخبار السعودية اليوم: رسالة عاجلة من الملك سلمان للرئيس السيسي.. إغلاق 12 مسجدا وتذبذب منحنى إصابات كورونا.. وتدمير باليستي ومسيرتين أطلقها الحوثيون على المملكة

رسالة عاجلة من الملك سلمان للرئيس السيسي

تذبذب منحنى الإصابات في السعودية وإغلاق 12 مسجدا

التحالف يدمر باليستيًا ومسيرتين أطلقها الحوثيون على السعودية





أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في رسالة عاجلة بعثها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي مع مصر على مختلف الأصعدة.





كما أكد الملك سلمان في الرسالة الخطية مواصلة العمل المشترك والتنسيق المكثف بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.





وتسلم الرئيس السيسي رسالة خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله في القاهرة أمس الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء، وذلك بحضور رئيس المخابرات العامة عباس كامل وأسامة نقلي سفير السعودية لدى مصر.





توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن بمحاسبة المخططين والمنفذين للاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.





جاء ذلك على لسان العميد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم التحالف، الذي أعلن، في بيان، اعتراض وتدمير قوات التحالف صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيات الحوثية مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط (جنوب السعودية) مساء أمس، لافتًا إلى أن الصاروخ أطلق من صعدة معقل الميليشيات.





وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية، وستتم محاسبة المخططين والمنفذين للاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.





وكان التحالف أعلن، في وقت مبكر أمس، اعتراض طائرة من دون طيار مفخخة وتدميرها، بعدما أطلقتها الميليشيات الحوثية صوب مدينة خميس مشيط. كما اعترض التحالف طائرة مفخخة من دون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، مساء أمس، تجاه المملكة.





وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، أول من أمس (الأربعاء)، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها، مؤكدًا السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران. وأكد التحالف أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفًا أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب، بينما تم استئناف الرحلات في مطار أبها بعد توقفها إثر محاولة الاستهداف الإرهابية.





إلى ذلك، ناقش الفريق الركن مطلق الأزيمع، نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالسعودية قائد القوات المشتركة المكلف، مع المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ مستجدات الأوضاع في اليمن وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق.





كما بحث نائب رئيس هيئة الأركان العامة في السعودية، خلال استقباله في مقر قيادة القوات المشتركة أمس المبعوث الأميركي، الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.





لا تزال السعودية تسجل إصابات مرتفعة مقارنة بأدنى نقطة وصلت إليها الشهر الماضي، ولكن في الأيام الأخيرة تتذبذب هذه الإصابات بين 300 و400 إصابة يوميًا، في حين تسجل منطقة الرياض ما يعادل نصف حالات الإصابة في السعودية.





وفي هذا الوقت، الذي تتذبذب فيه الإصابات، أوقعت وزارة التجارة السعودية أكثر من 5 آلاف مخالفة على عدة منشآت تجارية لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، في حين تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إغلاق المساجد المخالفة للإجراءات الاحترازية وفتح مساجد أخرى بعد تعقيمها.





أمس (الخميس)، وفي المؤتمر الصحافي لمستجدات «كورونا» في السعودية، أكد الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن مناطق السعودية تسجل تذبذبات تميل للارتفاع، باستثناء عدد محدود من المناطق التي تسجل نوعًا من الاستقرار في حالات الإصابة، مضيفًا أن هناك ارتدادًا في منحنى الإصابات، بعد أن كانت دون 100 إصابة قبل شهر، لتصل اليوم إلى أكثر من 350 إصابة.





وحول احتمالية تحور الفيروس، قال العبد العالي، إن الفيروس الحالي هو «كوفيد - 19» وإن تغيرت بعض أنماطه. وفي جانب الجرعات المعطاة، بلغ إجمالي الجرعات المعطاة 444.465 جرعة. وشدد متحدث وزارة الصحة على أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية في كل الأماكن، والإبلاغ فورًا عن أي مخالفات، مضيفًا أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها هي لمصلحة الجميع، منبِّهًا على ضرورة عدم التسبب في تفشي الفيروس في التهاون بالإجراءات الاحترازية.





وعلى صعيد الإحصاءات، سجلت وزارة الصحة السعودية، 364 إصابة جديدة، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 371.720 إصابة، في وقت سجلت فيه 274 حالة تعافٍ، ليصل مجموع حالات التعافي إلى 362.642 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات لتصل إلى 6420 وفاة، بعد أن سجلت 5 وفيات إضافية ليوم أمس. وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة زادت لتصل إلى 2658 حالة، منها 437 حالة حرجة، مبينة أن منطقة الرياض سجلت نحو نصف الإصابات بين مناطق المملكة، حيث سجلت 176 إصابة.





من جهته، قال عبد الرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، إنه حتى يعاد فتح الأسواق والمحال التجارية مرهون بالتزام المجتمع، مشيرًا إلى أن وزير التجارة اجتماع بصحبة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بأكثر من 370 من ملاك الأسواق والمطاعم للتأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، مضيفًا أنهم في كل ساعة يضبطون 10 مخالفات على المنشآت التجارية، حيث بلغ عددها 5700 مخالفة وغرامة فورية، منها أكثر من 3 آلاف منشأة لم تقم بقياس درجة الحرارة للمتسوقين، وأكثر من 2000 منشأة سمحت بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وأكثر من 400 منشأة لم تلتزم بتوفير المطهرات والمعقمات. وأضاف الحسين أن أكثر المدن في عدد المخالفات، هي الرياض، ثم جدة، ومن ثم المنطقة الشرقية.





وتطرق متحدث وزارة التجارة إلى المتاجر الإلكترونية، قائلًا إن سنة 2020 يُعدّ عامًا ذهبيًا للتجارة الإلكترونية، حيث نمت عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة من 16 ألفًا في عام 2019 إلى أكثر من 55 ألف متجر إلكتروني.





بدوره، قال سليمان، أمس (الخميس)، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للمساجد، والتنبيه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ناحية الدخول والخروج، ولبس الكمامة، وعدم التسبب بالتزاحم وفتحها وإغلاقها قبل الصلاة بوقت قليل، مضيفًا أن الوزارة فتحت العديد من المساجد المساندة حتى عدم التسبب بالتزاحم في المساجد.





وكانت الوزارة أغلقت، أمس (الخميس)، 12 مسجدًا مؤقتًا بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت 12 إصابة بين صفوف المصلين، ليصل إجمالي ما تم إغلاقه خلال 4 أيام إلى 44 مسجدًا تم فتح 28 منها بعد الانتهاء من التعقيم.