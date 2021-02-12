أستاذ ميكروبيولوجي: ضعف المناعة سبب التصريحات المقلقة لدول أوروبا.. فيديو

قال الدكتور عبد الجواد هاشم ، أستاذ الميكروبيولوجي ، إن هناك انخفاض في عدد إصابات كورونا ، ولكن ذلك لا يعني إهمال الإجراءات الاحترازية ، لافتا إلى أن إجازة نصف العام ، ساهمت في التغلب على الجائحة .





وأشار الدكتور عبد الجواد هاشم ، خلال مكالمة هاتفية لـ "اكسترا نيوز"، إلى أن عودة الطلاب للمدارس والجامعات يستهدف الاهتمام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية، ويجب الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وحتى وان كان الشخص بمفرده.





وأضاف : لا أفضل استخدام التكييف المركزي بالأماكن المغلقة ، لأنها تسبب انتشار كبير للفيروس .





ولفت إلى أن السلالة الجديدة لكورونا ، أشد شراسة ، واللقاحات المعتمدة ، حاليا ، تحوي أجسام مضادة تتعامل مع كورونا وسلالتها .





وأوضح أن سلالات كورونا ، لا تختلف كثيرا عن كورونا الأصلي، متابعا : " كورونا تتوقف على مناعة الشخص وسكان أوروبا مناعتهم ضعيفة في مواجهة كورونا " .