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توك شو

أستاذ ميكروبيولوجي: ضعف المناعة سبب التصريحات المقلقة لدول أوروبا.. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:04 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
قال الدكتور عبد الجواد هاشم ، أستاذ الميكروبيولوجي ، إن هناك انخفاض في عدد إصابات كورونا ، ولكن ذلك لا يعني إهمال الإجراءات الاحترازية ، لافتا إلى أن إجازة نصف العام ، ساهمت في التغلب على الجائحة .

وأشار الدكتور عبد الجواد هاشم ، خلال مكالمة هاتفية لـ "اكسترا نيوز"، إلى أن عودة الطلاب للمدارس والجامعات يستهدف الاهتمام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية، ويجب الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة وحتى وان كان الشخص بمفرده.

وأضاف : لا أفضل استخدام التكييف المركزي بالأماكن المغلقة ، لأنها تسبب انتشار كبير للفيروس .

ولفت إلى أن السلالة الجديدة لكورونا ، أشد شراسة ، واللقاحات المعتمدة ، حاليا ، تحوي أجسام مضادة تتعامل مع كورونا وسلالتها .

وأوضح أن سلالات كورونا ، لا تختلف كثيرا عن كورونا الأصلي، متابعا : " كورونا تتوقف على مناعة الشخص وسكان أوروبا مناعتهم ضعيفة في مواجهة كورونا " .
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