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محافظات

قبل بيعها بالأسواق.. ضبط كميات من اللحوم والكبدة غير صالحة للاستهلاك بالفيوم

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:29 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

 شنت الرقابه التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملات مكبرة على الأسواق،  بتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم وتحت اشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزاره تموين الفيوم والحمله برئاسه المهندس عوض الردينى رئيس الرقابة التموينيه والمفتشين احمد على حميده وهانى كمال وعزالدين مجدى .

وتم ضبط "فحل جاموس"  مذبوح ومقطع لنصفين يزن 70 كيلو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى بناحية البيضا بمركز الفيوم.

كما تم ضبط كميات كبيره من الكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمعمل خاص لإحدى المطاعم بمنشاه عبدالله بمركز الفيوم 

تم تحرير محضر بالمضبوطات ، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق .


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