ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حي شرق الإسكندرية يشن حملات مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:54 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
أوقفت وحدة الإزالة الفورية بحي شرق الإسكندرية أعمال بناء مخالف بمنطقة مشروع ناصر بقرية أبيس، وذلك بناءً على تعليمات رئيس حي شرق، برصد وإيقاف كافة مخالفات البناء في المهد.

وفور ملاحظة وجود أعمال بناء مخالف مكون من شدة خشبية بالطابق الأول علوي خلال المرور الميداني للوحدة، أوقفت الحملة الأعمال في حينه وتحفظت على (١٠٠) لوح خشب وتم حلّ الشدة الخشبية.

اقرأ أيضا:

وفي استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، فحصت الوحدة البلاغ الوارد بشأن تقفيل ممر بين العقار رقم ١٧ ورقم ١٩ الكائنين بشارع عبد الرحمن شكري بولكلي، واتضح بالفعل شروع في أعمال وضع "شاسية" حديد لتقفيل الممر بدون ترخيص.

وأوقفت الوحدة الأعمال في حينه وتم إزالة المخالفات القائمة، واتخاذ مايلزم من إجراءات حيال المخالفين.

وفي ذات السياق تلقت الوحدة بلاغ من غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة بوجود أعمال إنشائية مخالفة بالعقار رقم (٦) شارع ولي الدين يكن المتفرع من شارع زنانيري.

وعلى الفور انتقلت لموقع البلاغ وبالمعاينة اتضح وجود أعمال تكسير وبناء لشرفة بالطابق الثالث علوي، وأوقفت الوحدة الأعمال وأزالت المخالفات القائمة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. إيقاف أعمال بناء مخالف بأحياء محافظة الإسكندرية

إزالة عقار في حي غرب.. الإسكندرية تواصل محاربة البناء المخالف

إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على المعدات بحي شرق والعامرية في الإسكندرية

إزالة في المهد.. محافظة الإسكندرية تواصل محاربة البناء المخالف.. شاهد

رغم الطقس السيئ .. محافظة الإسكندرية تستمر في وقف أعمال البناء المخالف

إزالة 8 حالات بناء مخالف فى الإسكندرية.. شاهد

ترشيحاتنا

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة غدا

كل من شجعه ارتفع شأنه.. محمد فضل يحتفل بحصول الأهلي على المركز الثالث عالميا

وصول المريخ السوداني إلى مطار القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي أفريقيا.. صور

تقرير: عودة الرحلات الروسية لمصر يضرب السوق السياحي في تركيا

مخاطر بالجملة.. لهذا السبب لا يجب تناول الدجاج كل يوم

الأهلي والزمالك يضعان حسام البدري فى ورطة قبل معسكر مارس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور