حي شرق الإسكندرية يشن حملات مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف

أوقفت وحدة الإزالة الفورية بحي شرق الإسكندرية أعمال بناء مخالف بمنطقة مشروع ناصر بقرية أبيس، وذلك بناءً على تعليمات رئيس حي شرق، برصد وإيقاف كافة مخالفات البناء في المهد.





وفور ملاحظة وجود أعمال بناء مخالف مكون من شدة خشبية بالطابق الأول علوي خلال المرور الميداني للوحدة، أوقفت الحملة الأعمال في حينه وتحفظت على (١٠٠) لوح خشب وتم حلّ الشدة الخشبية.





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وفي استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، فحصت الوحدة البلاغ الوارد بشأن تقفيل ممر بين العقار رقم ١٧ ورقم ١٩ الكائنين بشارع عبد الرحمن شكري بولكلي، واتضح بالفعل شروع في أعمال وضع "شاسية" حديد لتقفيل الممر بدون ترخيص.





وأوقفت الوحدة الأعمال في حينه وتم إزالة المخالفات القائمة، واتخاذ مايلزم من إجراءات حيال المخالفين.





وفي ذات السياق تلقت الوحدة بلاغ من غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة بوجود أعمال إنشائية مخالفة بالعقار رقم (٦) شارع ولي الدين يكن المتفرع من شارع زنانيري.





وعلى الفور انتقلت لموقع البلاغ وبالمعاينة اتضح وجود أعمال تكسير وبناء لشرفة بالطابق الثالث علوي، وأوقفت الوحدة الأعمال وأزالت المخالفات القائمة.