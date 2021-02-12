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رياضة

مصر تفوز على السودان 48 - 5 في انطلاق البطولة العربية للرجبي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:52 ص
صدى البلد
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محمد سمير
تغلب المنتخب المصري للرجال علي المنتخب السوداني في افتتاح البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي والتي تستضيفها الاسكندرية خلال الفترة من 12 الي 13 فبراير 2021.

انتهت المباراة الافتتاحية بين مصر والسودان بنتيجة  48 - 5 لصالح المنتخب المصري.

وجاءت المجموعة الاولي: مصر - السودان - الامارات - سوريا - العراق
المجموعة الثانية: الامارات - فلسطين - لبنان - ليبيا

ويشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر والإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هي مصر، والأمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة علي ملعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
مصر تفوز على السودان 48 - 5 في انطلاق البطولة العربية للرجبي
مصر تفوز على السودان 48 - 5 في انطلاق البطولة العربية للرجبي
مصر تفوز على السودان 48 - 5 في انطلاق البطولة العربية للرجبي
مصر تفوز على السودان 48 - 5 في انطلاق البطولة العربية للرجبي
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