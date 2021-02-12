أسر شهداء بورسعيد في ضيافة الصوت والضوء

استضافت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، التابعة للقابضة للسياحة و الفنادق احدى شركات قطاع الاعمال العام أسر شهداء محافظة بور سعيد لحضور عرض الصوت والضوء باللغة العربية بمعبد الكرنك مجانا وذلك في اطار اهتمام ودعم الشركه لأسر الشهداء والمحاربين القدماء وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.





ومن جانبه قال م حمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة الصوت والضوء ، إن الشركه تهتم دائما بالدور المجتمعى نحوهم و تسعي دائما لاستضافتهم واستقبالهم في مناطقها الخمسة الاهرامات، الكرنك، فيله، ابو سمبل، ادفو.





وأشار عبد العزيز ، الى أن استقبال أسر الشهداء والمحاربين القدماء وكبار السن وذوى القدرات الخاصه أصبح جزء هام في لائحة الشركة منذ سنوات قليلة في ضوء مسئولياتها المجتمعية.





يشار الى ان الصوت والضوء استضافت منذ ايام أبناء جمعيه رسالة الخيرية من الأطفال المكفوفين لحضور عرض الصوت والضوء بمعبد الكرنك مجانا.