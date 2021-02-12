وزير الشباب يحضر المباراة الافتتاحية لدوري الأحياء بالعريش

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، والسيد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء،افتتاح دوري الأحياء السكنية بمدينة العريش، الذي أقيم اليوم الجمعه ، بالصالة المغطاة بمدينة العريش ، وقد فاز في المباراة الافتتاحية فريق نادي ابي صقل الرياضي.





حضر المباراة الكابتن كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضه بالمحافظة ، و عصام التلواني وكيل مديرية الشباب والرياضه ، ومدير إدارة شباب العريش صلاح الشريف ،ومحمود العريس مدير ادارة خدمات الشباب بالمديرية.



وقد وضع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حجر أساس ملعبين باستاد العريش، وذلك بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية بالعريش.



ويتضمن برنامج الوزير اليوم الجمعة، زيارة ميدانية لعدد من المنشآت الرياضية بالعريش وافتتاح دوري الأحياء السكنية بالصالة المغطاة بالعريش، وأداء صلاة الجمعة، وحضور نهائي دوري مراكز الشباب بالعريش.







و تفقده الوزير معرض إنتاج من منتجات وتراث سيناء فى مدينة العريش الرياضية.وقال الوزير انه سيتم التنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي لحجز مساحة لعرض منتجات الشباب، خاصة بعد أن شاهد عدد من المعروضات الجيدة والتي تلقي رغبة واهتمام المستهلك من مختلف محافظات مصر باعتبارها من التراث السيناوي الأصيل وتمثل مقتنيات داخل كل منزل .



وقد تضمن المعرض عروض أقمشة وملابس بيئية متنوعة مطرزة من تراث سيناء، إضافة لمنتجات "هاند ميد "منوعة ومشغولات خرزية ومنتجات العجوة وزيت الزيتون والمخللات ولوحات فنية تعبر عن مفردات التراث السيناوي الاصيل .



وأبدى وزير الشباب إعجابه بهذه المنتجات واشترى حقيبة سفر صنعتها إحدى الفتيات بالتطريز اليدوى، وخلال تفقده المعرض استمع للعقبات التى تقابل الشباب فى تسويق انتاجهم وتركزت فى عدم وجود معارض وحاجتهم لفرص عرض فى القاهرة والمعارض الكبرى .



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وقد سلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، دراجات المرحلة الاولي من مبادرة، «دراجتك.. صحتك» بالمدينة الشبابية بالعريش، وذلك بحضور اللواء شوشه ،وقال الوزير، إن مبادرة «دراجتك.. صحتك» هي مبادرة قومية لتشجيع المواطنين ٠، الهدف منها استخدام الدراجة في إطار خطة الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتعايش مع أزمة فيروس كورونا، للمساهمة في التباعد وتجنب العدوي.اضافة إلى الاثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة وتساهم استخدام الدراجه في تحسين اللياقه البدنية لمستخدميها ، كما أنها تعتبر صديقه للبيئه في اماكن استخدامها.







وقام الوزير يرافقه المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بحضور المهرجان الرياضي الاول بشمال سيناء في المدينة الشبابية بالعريش، والتي يتضمن عروض وانشطة رياضية متنوعة، بجانب لقاء مدربي البرامج الرياضية من اجل التنمية والتي نفذت بالتعاون مع مؤسسة اليونيسيف، ومشاهدة فيلم تسجيلي عن المديرية تحت عنوان «الواقع والمأمول» وعروض فنية لمركز الفنون.



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