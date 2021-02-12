تعافي 7 حالات فيروس كورونا من مستشفى الأقصر العام

اعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفي الأقصر بخروج ٧ حالات تعافي و شفاء من فيروس كورونا و اصبح اجمالي حالات الشفاء و الخروج الي ١٩١ حاله منذ بداية موجة كورونا الثانية





و اكد خلف ان المستشفي تقوم باجراء عملية فرز المصابين و التي تظهر عليهم الاعراض في غرفة خاصة للعزل و بعد عمل التحاليل والأشعة يتم نقله الي قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل









و ناشد عبدالرحيم ابو الحجاج المتحدث الإعلامى لمستشفى الأقصر العام بضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية و التباعد الاجتماعي بين المواطنين و استخدام الصابون و المطهرات وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا