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محافظات

تعافي 7 حالات فيروس كورونا من مستشفى الأقصر العام

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:39 م
صدى البلد
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شمس يونس
اعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفي الأقصر بخروج ٧ حالات تعافي و شفاء من فيروس كورونا و اصبح اجمالي حالات الشفاء و الخروج الي ١٩١ حاله منذ بداية موجة كورونا الثانية 

 و اكد خلف ان المستشفي تقوم باجراء عملية فرز المصابين و التي تظهر عليهم الاعراض في غرفة خاصة للعزل و بعد عمل التحاليل والأشعة يتم نقله الي قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل 


 و ناشد عبدالرحيم ابو الحجاج المتحدث الإعلامى لمستشفى الأقصر العام بضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية و التباعد الاجتماعي بين المواطنين و استخدام الصابون و المطهرات وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا
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