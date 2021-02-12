مواطنون بعد استبدال سياراتهم القديمة: بنحبك يا ريس..شاهد

نشر حزب مستقبل وطن، اليوم الجمعة، فيديو لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة باستبدال السيارات القديمة بآخرى حديثة، وذلك تمهيدا لإحلال السيارات للعمل بالغاز، الأمر الذي يحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين.
أظهر الفيديو إقبال المواطنين للاشتراك في المبادرة لاستبدال سياراتهم القديمة والاستفادة من الحوافز والمزايا المقدمة لهم بالمبادرة، حيث توجه المشاركين في المبادرة بالتحية والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلين: "بنحبك يا ريس".
وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، هذه المبادرة، مطلع الشهر الماضي، حيث أكد أن مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين في مقدمتها استبدال السيارات الملاكي المتقادمة بأخرى جديدة تماما من أحدث الطرازات، وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع ممثلي كبرى الشركات العالمية المشاركة في المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والتجارة، والمالية، والتنمية المحلية، والبترول، والنقل واللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشؤون المالية.