مواطنون بعد استبدال سياراتهم القديمة: بنحبك يا ريس..شاهد

نشر حزب مستقبل وطن، اليوم الجمعة، فيديو لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة باستبدال السيارات القديمة بآخرى حديثة، وذلك تمهيدا لإحلال السيارات للعمل بالغاز، الأمر الذي يحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين.

أظهر الفيديو إقبال المواطنين للاشتراك في المبادرة لاستبدال سياراتهم القديمة والاستفادة من الحوافز والمزايا المقدمة لهم بالمبادرة، حيث توجه المشاركين في المبادرة بالتحية والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلين: "بنحبك يا ريس".



