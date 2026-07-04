علاء مكادي: فوز مصر على أستراليا يؤكد قدرة المصريين على صناعة المستحيل

أكد علاء مكادي، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، أن فوز منتخب مصر على نظيره الأسترالي والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، يمثل إنجازًا رياضيًا وتاريخيًا يعكس عزيمة المصريين وقدرتهم على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات.

وقال مكادي، في تصريحات له اليوم ، إن الأداء البطولي الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني طوال المباراة، والروح القتالية التي ظهرت حتى ركلات الترجيح، بعثا برسالة قوية مفادها أن الإصرار والعمل الجماعي هما الطريق الحقيقي لتحقيق النجاح، مشيدًا بالجهاز الفني واللاعبين على ما بذلوه من جهد أسعد ملايين المصريين.

يجسد روح الجمهورية الجديدة

وأضاف أن هذا الإنجاز التاريخي لم يكن مجرد انتصار رياضي، بل أصبح مصدرًا للفخر الوطني، ورسالة أمل للشباب المصري بأن الطموح والإعداد الجيد قادران على صناعة الفارق، مؤكدًا أن الجماهير المصرية كانت اللاعب رقم واحد بدعمها المستمر ومساندتها للمنتخب في كل الأوقات.

وأشار أمين حزب حماة الوطن بمحافظة المنيا إلى أن المنتخب الوطني قدم صورة مشرفة لمصر أمام العالم، واستحق عن جدارة التأهل إلى الدور المقبل، معربًا عن ثقته في قدرة الفراعنة على مواصلة المشوار وتحقيق نتائج تليق باسم مصر ومكانتها.

واختتم مكادي تصريحه بتوجيه التهنئة إلى الرئيس والشعب المصري وجميع أعضاء المنتخب الوطني، متمنيًا استمرار مسيرة الانتصارات وإسعاد الجماهير المصرية خلال منافسات البطولة، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل صفحة جديدة ومضيئة في تاريخ الكرة المصرية.