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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد تأهل المنتخب..نائب يطالب بإنتاج مواد فيلمية للترويج للاستثمار والسياحة

النائب مصطفى البهي
النائب مصطفى البهي
حسن رضوان

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن فوز المنتخب الوطني المصري وصعوده إلى دور الـ16 يمثل لحظة وطنية جامعة يجب التعامل معها كفرصة استراتيجية لإعادة تقديم مصر للعالم، باعتبارها دولة تمتلك إرادة النهوض، وفرص الاستثمار، والبنية التحتية الحديثة، والموقع الجغرافي واللوجستي القادر على جذب رؤوس الأموال العربية والدولية.

وشدد البهي في تصريحات له اليوم على ضرورة إطلاق تحرك فوري منظم تشارك فيه وزارات الشباب والرياضة، والاستثمار، والصناعة، والسياحة، والإعلام، بالتنسيق مع القنوات والصحف والمواقع المصرية والأجنبية ومنصات التواصل الاجتماعي، لإنتاج حملة إعلامية موحدة تربط بين الانتصار الرياضي والانتصار الاقتصادي واللوجستي والسياسي للجمهورية الجديدة.

خطة وطنية عاجلة لاستغلال إنجاز المنتخب و استثمار الرياضة في خدمة الاقتصاد

وأوضح أن الرسالة المطلوبة الآن يجب أن تتجاوز الاحتفال إلى الاستثمار الذكي في الحدث، من خلال إنتاج مواد فيلمية وإعلانية تبرز تطور الطرق والموانئ والمناطق الصناعية والعاصمة الإدارية والفرص السياحية والاستثمارية، وربطها بالزخم العالمي الذي صنعه المنتخب الوطني.

وطالب البهي بوضع خطة شاملة لاستثمار العوائد المادية والدعائية الناتجة عن التأهل إلى دور الـ16، وما قد يتحقق حال الوصول إلى دور الـ8، في تطوير قطاع كرة القدم المصري، ودعم الناشئين، وتحديث مراكز التدريب، ورفع كفاءة الأندية والأكاديميات، وتحويل الرياضة إلى صناعة اقتصادية متكاملة.

كما دعا إلى إعداد بيئة تشريعية واستثمارية أكثر مرونة لتسهيل الاحتراف، وتصدير اللاعبين، وجذب الاستثمارات العربية والدولية في كرة القدم، والتعامل مع الرياضة باعتبارها قوة ناعمة وأداة اقتصادية قادرة على دعم السياحة والاستثمار والصناعة والصورة الذهنية للدولة المصرية.

واختتم النائب مصطفى البهي تصريحه قائلًا: “فرحة المنتخب ليست فرحة مباراة فقط، بل فرحة وطن وآمال أمة تنهض. ومصر اليوم مطالبة بأن تستثمر هذا الزخم فورًا، لتقول للعالم إن الجمهورية الجديدة لا تملك فقط منتخبًا قادرًا على الانتصار، بل دولة قادرة على البناء والإنتاج وجذب الاستثمار وصناعة المستقبل”

مصطفي البهي السياحة المونديال فوز المنتخب الوطني مجلس النواب رؤوس الأموال

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