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محافظات

ضبط 6 أطنان سكر داخل مصنع يعمل بدون ترخيص بالشرقية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:38 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الجهود المبذولة من مديرية تموين الشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.
ومن جانبها فقد اكدت وكيلة وزارة التموين بالشرقية ان إدارة تموين ههيا برئاسة محمد الألفي مدير الإدارة بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة ههيا تمكنوا من غلق وتشميع مصنع لتعبئة السكر يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على ٥ طن و١٠٠ كيلو سكر سائب بعدد ١٠٢ شيكارة وزن الواحدة ٥٠ كيلو جرام كما تم ضبط ٨٠٠ كيلو جرام سكر معبأة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
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كما تم المرور على مخبز وتم عمل محضر لإنتاج خبز ناقص في الوزن المقرر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وعلي جانب اخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية .
 واضاف المحافظ انه قامت مديرية الطب البيطري بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ومن جانبه فقد أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية ( إدارة الخدمات ) بالإشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والتفتيش الصيدلي وشرطة المسطحات بالشرقية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك خلال شهر يناير الماضي 2021م ، بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، أسفرت عن تحرير 8 محاضر مخالفة لعدد 8 معارض بيطرية وضـبط 3173 عبوة لـ ( 62 صنف ) دواء بيطري مخالف ( منتهي الصلاحية – مجهول المصدر – محظور تداوله بيطريا ) وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا و تنفيذ 4 قرارات غلق إداري لمعارض الأدوية المخالفة .
وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالشرقية.
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