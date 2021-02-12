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مرأة

علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالنوبة القلبية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:02 م
النوبة القلبية
النوبة القلبية
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حياة عبد العزيز
لا تقتصر أعراض النوبة القلبية على ألم الصدر فقط بل هناك بعض الأعراض التي تظهر من خلال بعض الأعضاء غير المتوقعة.

وقال الأطباء وفقا لتقرير جديد لموقع "express"، أن من العلامات التحذيرية الأقل شهرة عند الإصابة بالنوبة القلبية هو ألم الأسنان.

كما أشار الأطباء، أن الأعراض المدهشة الأخرى المرتبطة بنوبة قلبية السعال الجديد المستمر.


وتابع، في حين أن السعال الجديد والمستمر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ Covid 19 ، إذا كنت تعلم أن لديك عوامل خطر إضافية تجعلك أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية، مثل تاريخ عائلتك أو وزنك أو إذا كنت تدخن أو تعاني من مرض السكري.
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