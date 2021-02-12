علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالنوبة القلبية

لا تقتصر أعراض النوبة القلبية على ألم الصدر فقط بل هناك بعض الأعراض التي تظهر من خلال بعض الأعضاء غير المتوقعة.





وقال الأطباء وفقا لتقرير جديد لموقع "express"، أن من العلامات التحذيرية الأقل شهرة عند الإصابة بالنوبة القلبية هو ألم الأسنان.





كما أشار الأطباء، أن الأعراض المدهشة الأخرى المرتبطة بنوبة قلبية السعال الجديد المستمر.





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