ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كانت حالته خطيرة .. تفاصيل جديدة عن طريقة علاج ترامب من كورونا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:28 م
تفاصيل جديدة عن
تفاصيل جديدة عن علاج ترامب من كورونا
Advertisements
يارا زكريا
كشفت أربعة مصادر مطلعة تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب وقت إصابته بفيروس كورونا، 1 أكتوبر الماضى، بعد إصابة كبير مساعديه هوب هيكس أثناء وجودهما معًا على طائرة الرئاسة للمشاركة في المناظرة الرئاسية الأولى ضد المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأوضحت المصادر لصحيفة النيويورك تايمز الأمريكية أن الرئيس الأمريكى السابق كان يعانى من انخفاض حاد فى مستوى الأكسجين فى الدم
إلى التسعينات وليس الثمانينيات، كما أعلن، وهو أمر خطير للغاية إضافة إلى مشكلة فى الرئة مرتبطة بالالتهاب الرئوى؛ فكان يحتاج في مرحلة ما إلى جهاز تنفس صناعي. 

وأضافت المصادر للصحيفة التي نقلت عنها «الديلي ميل» البريطانية أن الطبيب المعالج لدونالد ترامب، شون كونلي أظهر صورة وردية عن الحقيقة، حيث سئل عما إذا كان هناك دليل على وجود التهاب رئوي أو تلف في رئتي ترامب ، فأجاب أن هناك «نتائج متوقعة، لكن لا يوجد أي قلق سريري كبير».

وتابعت المصادر أن مسؤولي البيت الأبيض سارعوا للحصول على كوكتيل الأجسام المضادة لترامب ليلة 1 أكتوبر بمجرد إصابته بالفيروس  بطرق غير متاحة للجمهور الأمريكي، ورفضتها زوجته، ميلانيا ترامب.

واتصل باتريك فيلبين، أحد كبار المحامين في مكتب مستشار البيت الأبيض، هاتفيا بمفوض الغذاء والدواء، ستيفن هان وسأله كيف يمكن للوكالة أن توافق على استخدام العقار لاثنين من كبار المسؤولين الإداريين دون ذكر اسم ترامب منهما، وبالفعل وافق على تسليم الجرعات. 

واستخدم الدواء من خلال عملية سميت بـ «تطبيق عقار جديد تحقيقي طارئ»  للمرضى المتأخرة حالتهم وهم من يوافقون على علاج تجريبي بينما لا يزال الدواء يخضع للتجارب السريرية، لكنه في ذات الوقت عقار لم تتم الموافقة عليه رسميًا لمحاربة الفيروس مما ساعد فى تجسيد واحدة من أكثر الفترات الوخيمة فى رئاسة ترامب، على حد تعبير الصحيفة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فضيحة مدوية لـ ترامب وإدارته بشأن علاجات كورونا

بنس في مقدمتهم .. ترامب ينقلب على موظفي إدارته ويتهمهم بإفشاله

استشاري أبحاث إكلينيكية في واشنطن: ترامب حصل على علاج بيولوجي خلال إصابته بـ كورونا

كاتمة أسرار ترامب.. استقالة هوب هيكس بعد أيام من اقتحام الكونجرس

استقالة جديدة تضرب فريق ترامب الرئاسي

ما كشفوه كان خطيرًا.. مصادر تفضح خطط ترامب في آخر أيامه

ترشيحاتنا

حيل سهلة للحفاظ على الموز من التلف

الشناوي لـ الخطيب: نعدك بمزيد من الإنجازات

وصول بعثة الأهلي لمطار القاهرة عقب الحصول على برونزية العالم

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

قرار جديد من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد

طريقة عمل أشهر انواع المحشى .. 5 وصفات للشيف شربيني

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل