إرشادات للموافقة على لقاح كورونا .. كيف يحمي الأطفال أنفسهم من الفيروس بالمدارس .. والتفاصيل الكاملة لشفاء ترامب بعقار ريجينيرون

إرشادات للموافقة على لقاح كورونا

كيف يحمي الأطفال أنفسهم من فيروس كورونا بالمدارس

بعد إعلان ترامب الشفاء بعقار ريجينيرون التفاصيل الكاملة عنه





أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إرشادات لما هو مطلوب للحصول على تصريح طارئ للقاح COVID-19 ومن غير المحتمل الموافقة على لقاح حتى للاستخدام في حالات الطوارئ قبل يوم الانتخابات في 3 نوفمبر ، وهو أمر كان الرئيس ترامب يدفع من أجله.





ووفقا لموقع health line، كان البيت الأبيض قد منع إصدار إرشادات إدارة الغذاء والدواء لمدة أسبوعين وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، وأصدرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) إرشادات جديدة صارمة تحدد ما هو مطلوب للحصول على إذن الطوارئ للقاح COVID-19





وفقًا للإرشادات الجديدة يُطلب من صانعي اللقاحات متابعة المشاركين في التجارب السريرية لمدة شهرين على الأقل بعد تلقي اللقاح النهائي.





تتطلب العديد من اللقاحات المرشحة تطوير الجرعة الثانية بعد شهر واحد من الحقن الأول لتوليد استجابة مناعية أقوى.





الدكتور بيتر ماركس مدير مركز تقييم وأبحاث البيولوجيا التابع لإدارة الغذاء والدواء ، قال إن غالبية الآثار الجانبية للقاح تحدث في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر من التطعيم.





ومع إعادة فتح العديد من المدارس الآن في جميع أنحاء البلاد يواجه المعلمون وموظفو المدرسة تحديًا إضافيًا يتمثل في جعل الطلاب يمتثلون لإرشادات السلامة الخاصة بـ COVID-19 بالإضافة إلى وظائفهم التي تتطلب بالفعل.





وهو موضوع لا يزال موضوع نقاش على الرغم من الدراسات العديدة التي تثبت أن ارتداء أغطية الوجه يمكن أن يمنع انتشار الفيروس بشكل إضافي. ويشمل ذلك فرض ارتداء الأقنعة طوال اليوم الدراسي





عدد من الآباء والأمهات الذين يتعلم أطفالهم الآن شخصيًا النظافة الشخصية يعلمون زملائهم الطلاب ويتعلمون اتباع القواعد الموضوعة من أجل حماية أنفسهم والآخرين





قد لا يشعر الآباء الذين يتجاهلون توصيات السلامة بالقلق حيال قيام أطفالهم بنفس الشيء وفي الواقع قد يشجعها البعض بنشاط وذلك يؤثر على سلوكهم المدرسي.





ومع ذلك فإن هذا المثال لديه القدرة على إحداث قدر كبير من التوتر للأطفال الذين عادوا أو سيعودون قريبًا إلى التعلم الشخصي في المدارس لذلك يجب تدريبهم على الإجراءات الوقائية للحماية من كورونا.





وبعد إعلان ترامب الشفاء به سنعرض لكم التفاصيل الكاملة حول عقار ريجينيرون حيث أرجع الرئيس دونالد ترامب الفضل في العلاج التجريبي للعقاقير إلى مساعدته في التعافي من Covid-19 ، وأشار إلى أن تشخيصه قد يكون ”نعمة مقنعة” في المعركة ضد الفيروس.





ووفقا لشبكة cnn health لا يزال العلاج التجريبي بالأجسام المضادة لـ Regeneron قيد التجارب السريرية على نطاق واسع ، ولكنه كان متاحًا للاستخدام وهو أمر يتعين على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة عليه على أساس فردي.

العلاج بالأجسام المضادة هو عبارة عن مزيج من اثنين من الأجسام المضادة أحادية النسيلة المصممة خصيصًا لمنع الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس الذي يسبب Covid-19 ، وفقًا لبيان الشركة.





يستخدم العلاج بالأجسام المضادة للكوكتيل اثنين أو أكثر من الأجسام المضادة المصممة معمليًا ويشتمل كوكتيل Regeneron على جسم مضاد أحادي النسيلة يستهدف بروتين سبايك الذي يستخدمه الفيروس للتنقيب في الخلايا السليمة ، وجسم مضاد آخر يستهدف جزءًا مختلفًا من فيروس كورونا الجديد ويساعد في حبس وإيقاف التكاثر الفيروسي.