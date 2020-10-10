الحجر الصحي: فتحنا 8 أسواق تصديرية خلال أزمة كورونا

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية ل لحجر الزراعي ، إن حجم ما صدرته مصر من حاصلات زراعية خلال الفترة من يناير 2020 وحتى الآن وصل إلى 4.3 مليون طن، موضحا أن هذا الرقم في ظل وجود أزمة كورونا يعد إنجازا مهما.





وأضاف الدكتور أحمد العطار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على التلفزيون المصري، أن الفارق في حجم التصدير ما بين هذه الفترة ونفس الفترة من العام الماضي بلغ 5%، وهي نسبة ضعيفة جدًا في ظل التغيرات الموجودة في العالم الآن.





وأوضح أن ذلك النقص لم يرجع للدولة أو كنظام، بل للدول الأخرى التي كانت من المفترض أن تستورد منا ولكن لم تستطع فتح موانئها؛ لصعوبة تأقلمها مع تداعيات فيروس كورونا





وأضاف أن الموالح من أهم الصادرات المصرية، وتليها البطاطس ثم البصل ثم العنب فالرومان والفراولة والجوافة والثوم والخيار، منوها بأن هذه المنتجات تشكل 80% من حجم الصادرات، لافتا إلى أنه تم فتح 8 أسواق تصديرية جديدة أثناء أزمة كورونا وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا.





وأشار إلى أن الحجر الزراعي عمل خلال أزمة كورونا بشكل متواصل دون توقف لحظة، وكان العمل على مدار اليوم حتى في الإجازات الرسمية.



