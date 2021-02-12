برلماني يكشف الممنوعين من الحصول على لقاح كورونا.. واحتمالية الإصابة بالفيروس أكثر من مرة





أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب واستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد ، ان جميع لقاحات فيروس كورونا والتي وصل عددها حتى الآن إلى نحو ٧ أمصال جميعها آمنة ولا تصاحبها أي أعراض جانبية خطيرة.





وأشار في لايف عبر صفحته "معلومات طبية مع الدكتور أيمن أبو العلا" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن الفئات الممنوعة من الحصول على المصل حتى الآن لعدم إجراء دراسات بشأنهم هم من دون ال١٦ سنة، والسيدات الحوامل وكذلك المصابين بفيروس كورونا.





وجدد أبو العلا، التأكيد بأنه لا يوجد سلالة جديدة لفيروس كورونا وإن ما حدث هو فقط طفرات مختلفة، قائلا: ما زال أمامنا بعض الوقت في مواجهة هذا الفيروس لذلك علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأكد ان هناك إحتمالية للإصابة بالفيروس أكثر من مرة، إلا أن الإصابة الثانية تكون أضعف، موضحا أن الحصول على اللقاح لا يمنع الإصابة وإنما يقلل الفرصة، إلا أنه من الممكن أن يكون ناقلا بنسبة ١٠٠%.





وأشار أبو العلا، إلى أن الوضع في مصر مطمئن، لاسيما وأن نسب الشفاء وصلت لنحو ٨٠%، مضيفًا أن إصابات الجهاز الهضمي أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا، بشرط أن يصاحبها أعراض الجهاز التنفسي وكذلك أرتفاع درجات الحرارة.



