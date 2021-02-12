ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خطيب الحرم المكي يكشف عن حقيقة التوحيد ومتى يكون كاملا.. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:06 م
الحرم المكي
الحرم المكي
Advertisements
محمد شحتة
قال الشيخ الدكتور بندر بليلة، خطيب المسجد الحرام، إنَّ حقيقةَ التوحيدِ إخلاصُ الدِّين لله وهو لا يقوم إلا على الجمع بين طرفي الإثبات والنفي. 

وتابع خطيب المسجد الحرام، في خطبة الجمعة: فأما الإثبات، فهو أن تقرَّ لله تعالى بإلهيَّته. والنفي: أن تنفي إلهيَّة ما سواه، وبذلك تعبده تاركًا لعبادة غيره، وتحبُّه معرضًا عن محبَّة غيره، وتخشاه مُبعَدًا عن خشية من سواه، وكذلك لا تستعين إلا به، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تتحاكم إلا إليه، ولا تدعو إلا إياه، ولا ترغب فيما سواه.

وأكد أن كمال هذا التوحيدِ، هو ألا يبقى في القلبِ شيءٌ لغير الله أصلا، بل يبقى العبدُ مواليًا لربِّه في كل شيءٍ، يحبُّ ما أحبَّ، ويُبغض ما أبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويأمر بأمره، وينهى عن نهيه، فهذا هو أول الدين وآخره، وظاهره وباطنه، وذروة سنامه وقطب رحاه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خطيب المسجد الحرام: من ترك الذهاب إلى العرافين والسحرة والمشعوذين يفوز بهذا الرزق

خطيب المسجد الحرام: من لطف الله بعباده أنه يقدر أرزاقهم بعلمه بمصالحهم لا برغباتهم

الإيمان باسم الله اللطيف.. خطيب المسجد الحرام يحذر من 3 أفعال شائعة تجعلك من أهل النار

خطيب المسجد الحرام: لكل اسم من أسماء الله عبودية تليق به

خطبتا المسجدين الحرام والنبوي: كل شيء دون الله صغير حقير ورحمته وسعت الخلق ومظاهر لطفه بعباده كثيرة لا يمكن حصرها.. كل مصيبة تأتيك إنما هي سلم يرتقي بك لأعلى الدرجات

أول ليلة في القبر .. خطيب المسجد الحرام يوضح ماذا يحدث للميت ؟

ترشيحاتنا

حد ليه شوق في حاجة.. أبرز تهاني نجوم الكرة لـ الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

شاهد.. أول صور لهاتف Mi 11 Ultra القادم من شاومى بإمكانات خارقة

قرار جديد من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

في طريق العودة إلى القاهرة.. 50 صورة من داخل طائرة بعثة الأهلي| شاهد

أخبار الرياضة.. حقيقة عروض احتراف محمد هاني.. أزمة في الزمالك وعقد بيسو كلمة السر

لو عربيتك أوتوماتيك.. نصائح للحفاظ على الفتيس لأطول فترة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أشهر انواع المحشى .. 5 وصفات للشيف شربيني

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها