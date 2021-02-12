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حوادث

الجناة استولوا عليها بعد قتله.. استعادة طبنجة صاحب محل كبابجي شهير

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:45 م
طبنجة
طبنجة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
 تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، من استعادة  طبنجة  لشخص يدعي «حمادة الفقير» صاحب محل كبابجي شهير ، حيث استولى عليها المتهمون بعد قتله . 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المجني عليه رفض طلب خفراء حراسة أرضه مقابل دفع مبلغ مالي لهم وعندما تشاجروا معه شعر بالخطر فاخرج سلاحه الناري "طبنجة مرخصة" واطلق منها عيارين ناريين في الهواء لإرهابهم ما دفع أحدهم لإخراج سلاحه الناري وضربه طلقة إصابته في الرأس وقتلته في الحال. 

استولى المتهمون على الطبنجة ملك المجني عليه وعندما نجحت مباحث الجيزة بإلقاء القبض عليهم أرشدوا عن سلاح الجريمة وطبنجة المجني عليه. 

وقررت النيابة إرسال ٣ بنادق الية وكمية من الطلقات الي المعمل الجنائي لبيان نوعها واعيرتها ومضاهاتها بالمقذوف في رأس المجنى عليه. 

ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من كشف تفاصيل مقتل مالك مطعم شهير داخل مزرعته بأكتوبر. 

تبلغ لقسم ثان أكتوبر بأمن الجيزة بوجود إطلاق أعيرة نارية بمزرعة أشجار موالح بطريق الواحات دائرة القسم ووفاة مالكها 70 سنه - مالك مطعم على إثر إصابته بطلق ناري.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن قيام ثلاثة عاطلين أشقاء والمتعاقدين علي حراسة أحد المواقع ( تحت الإنشاء ) بذات المنطقة بالتواصل مع المجنى علية لإجباره علي الاتفاق معهم لحراسة أرضه حيث توجه أحدهم  لمزرعة المجني عليه وبرفقته أربعة عاطلين اخرين مستقلين سيارة جيب بدون لوحات وطلبوا من المجني عليه حراسة مزرعته مقابل مبلغ مالي إلا أنه رفض وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجني عليه بإشهار طبنجة "مُرخصة " وأطلق منها عيارين ناريين فـي الهواء فأطلق أحدهم تجاهه عيار ناري من سلاح كان بحوزته أحدثت إصابته التي أودت بحياته، واستولوا على الطبنجة الخاصة به ولاذوا بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط خمسة متهمين منهم وبحوزتهم (ثلاثة بنادق الية –عدد من الطلقات من ذات العيار).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم بقيامة بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه من بندقية الية ضبطت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واستولوا على طبنجة المجني عليه ولاذوا بالهرب.

وتم بإرشادهم ضبط الطبنجة الـمُستولي عليها والسيارة المستخدمة في الواقعة.

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