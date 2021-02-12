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رياضة

الشناوي لـ الخطيب: نعدك بمزيد من الإنجازات

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:18 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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عبدالله هشام
أكد محمد الشناوي حارس مرمي النادي الاهلي أن تواجد محمود الخطيب رئيس النادي يعطي للاعبين دفعه معنوية قوية خلال مباريات بطولة كأس العالم للاندية . 

وأضاف الشناوي خلال تصريحات تلفيزيونية : الضغوط كبيرة جدا علي محمود الخطيب الا اننا نحاول ونسعي بكل طاقتنا ومجهوداتنا لتحقيق الالقاب والبطولات ونعده بمزيد من الانجازات . 

وأكمل : نري محمود الخطيب اسطورة كبيرة وايقونة لجميع لاعبي النادي الاهلي هو أب لنا وكنت اتمني الحصول علي كأس العالم حتي يقوم بالاحتفال معنا به .

وأختتم الشناوي تصريحاته قائلا : تواجد الجماهير في البطولة كان دافع كبير لنا وهم اسباب الانتصار ونعدهم بمزيد من الانجازات والبطولات . 
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