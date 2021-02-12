الشناوي لـ الخطيب: نعدك بمزيد من الإنجازات





وأضاف الشناوي خلال تصريحات تلفيزيونية : الضغوط كبيرة جدا علي محمود الخطيب الا اننا نحاول ونسعي بكل طاقتنا ومجهوداتنا لتحقيق الالقاب والبطولات ونعده بمزيد من الانجازات .





وأكمل : نري محمود الخطيب اسطورة كبيرة وايقونة لجميع لاعبي النادي الاهلي هو أب لنا وكنت اتمني الحصول علي كأس العالم حتي يقوم بالاحتفال معنا به .





وأختتم الشناوي تصريحاته قائلا : تواجد الجماهير في البطولة كان دافع كبير لنا وهم اسباب الانتصار ونعدهم بمزيد من الانجازات والبطولات .

أكد محمد الشناوي حارس مرمي النادي الاهلي أن تواجد محمود الخطيب رئيس النادي يعطي للاعبين دفعه معنوية قوية خلال مباريات بطولة كأس العالم للاندية .