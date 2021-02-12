الرئيس السيسي مهنئا الأهلى: أداؤكم مشرف ولن ندخر جهدا لدعم الرياضة والشباب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لفريق النادي الأهلى عقب تحقيق المركز الثالث وحصوله على الميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية الذى أقيم بقطر.



وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قال الرئيس السيسي: "خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأداءهم المشرف، كما أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية". وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قال الرئيس السيسي: "خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأداءهم المشرف، كما أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية".