ذكرى ميلاد آمال فريد.. سر إجبارها على الزواج والأكل على الطبلية في روسيا

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنانة آمال فريد التى قدمت العديد من الأعمال الفنية رغم اعتزالها مبكرا التمثيل.









وتحدثت آمال فريد عن أسرار اعتزالها الفن وإجبارها على الزواج من قبل والدتها، حيث قالت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، عبر فضائية «الحياة»: "والدتي كانت تصر على زواجي، وبالفعل قبلت بذلك بعدما أجبرتني، وكان زوجا طيب القلب".













وأضافت آمال فريد: "العمل بمجال السينما مرهق جدًا، ولم يطلب مني أحد اعتزال التمثيل سواء زوجي أو والدتي، ولكن أنا التي اتخذت هذا القرار بسبب قناعتي أنه لا يجوز أن أستمر في التمثيل بعد زواجي رغم كل هذا النجاح الذي حققته في السينما".









وتابعت: "بعد اعتزالي التمثيل سافرت مع زوجي إلى روسيا، وتواجدت هناك لمدة عامين، وهي بلد جميل وشعبها جاد على عكس ما نفعله نحن هنا في مصر ونضيع وقتنا في أشياء غير هامة، وكنت أتعايش هناك بنفس طريقتي المصرية وأضع طعامي على مائدة بسيطة "الطبلية"".











