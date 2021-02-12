أخبار الفن| حكاية إصابة عمر الحريري بالسرطان.. هل أسلمت ماري منيب وما عدد أولادها؟

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:









حرص عدد من النجوم على دعم لاعب النادي الأهلي مروان محسن، عقب حملة التنمر والضغط عليه، وكان من بينهم كريم فهمي الذي نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة.









أطلق المطرب رامي صبري قبل قليل، عبر قناته الرسمية على يوتيوب وعدد من المنصات الإلكترونية أغنيته الجديدة "عيونه لما قابلوني" على طريقة السينجل احتفالا بعيد الحب.









يحل اليوم ذكري ميلاد الراحل عمر الحريري الذي رحل عن عالمنا في عام 2011 بعد صراع مع المرض تاركا بصمة في عالم السينما لتظل في اذهان الجمهور.









يحي اليوم ذكري ميلاد الفنانة الراحلة ماري منيب والتي قدمت العديد من الإعمال الفنية علي مدار مشوارها الفني .

فى إطار ذلك يستعرض "صدى البلد" أبرز المعلومات عن ماري منيب:









حققت أغنية يا مستعجل فراقي للفنان محمد ثروت، نجاحا كبيرا،حيث اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة كما احتلت التريند رقم ٤ على "يوتيوب".









نعى الفنان مصطفى قمر، الفنان على حميدة الذى وافته الفنية مساء أمس بعد صراع طويل مع المرض.









تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير عمر الحريري، الذي توفى في 2011 عن عمر يناهز 85 عاما.

وقالت ميريت عمر الحريري في حوار تلفزيوني سابق، إن فترة التمثيل الخاصة بـ والدها الراحل كانت الفترة الذهبية للفن، مضيفة: "كل فترات الفن لها جمالها وبها نجوم كبار مميزين".







