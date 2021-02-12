ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيد عبدالحفيظ يكشف دور الخطيب في الوصول لـ كأس العالم

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:56 م
سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ
Advertisements
عبدالله هشام
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي له دور كبير في الوصول لكأس العالم للأندية منذ بطولة الدورى 2018-2019. 

وأضاف سيد عبدالحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية : لا يمكن اختصار دور الخطيب في كأس العالم للأندية بل منذ بطولة الدورى التي كانت سبب وصول الفريق لقطر إلا أن التدعيمات والاشراف المنتظم من رئيس النادي منذ البداية هو السبب. 

وأكمل: هناك لقطة في مباراة بايرن ميونخ بنهائي كأس العالم الجماهير هتفوا للاعبين والجهاز الفني وذلك لأن النادي الأهلي مثل الاكل والشرب بالنسبة للجماهير. 

وأختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلا : اوجه رسالة للجماهير ان القرارات التى يتم النظر اليها انها خطأ وسبب في خسارة الفريق حاليا الا انها بعد ذلك تضعك علي الطريق الصحيح لتحقيق الانتصارات والإنجازات .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عبدالحفيظ وأبوعبلة في ورشة عمل فيفا بسبب المونديال

عبد الحفيظ يكشف خطوات الأهلي لإعداد قائمة الفريق استعدادا لكأس العالم للأندية

خبر غير سار للأهلاوية.. وليد سليمان يغيب عن كأس العالم للأندية

أزمة في الأهلي.. رامي ربيعة خارج حسابات موسيمانى بالموسم الجديد

وصول أولى الفرق لـ قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

سيد عبد الحفيظ: الدحيل فريق قوي ولكن نثق في قدرات لاعبينا

ترشيحاتنا

مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة اختناقا بالغاز في أسيوط

خطيب المسجد النبوي يكشف عن علامة إعراض الله عن العبد.. تعرف عليها

من قطر.. الخطيب يتوجه إلى دبي في زيارة أسرية

صدفة المطار تعمق أحزان رمضان صبحي بعد الاستقبال الأسطوري لبعثة الأهلي

بعثة الأهلي تغادر مقر إقامتها بالدوحة بعد التتويج ببرونزية مونديال الأندية

ننشر شهادة الفنان عباس أبو الحسن بعد تحرش طبيب الأسنان به

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يد الجوزاء وشعر الأسد .. الجزء الأكثر جاذبية من جسمك حسب برجك

لاحظهم جيدا.. دراسة توضح أعراض سرطان الأمعاء

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد