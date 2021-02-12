أخبار العالم.. رغد صدام حسين تكشف مكان جثة أبيها.. وروسيا تهدد بقطع علاقتها بالاتحاد الأوروبي

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:





علمت صحيفة «القبس» الكويتية أن لجنة الاشتراطات الصحية، قررت السماح بعمل البوفيهات داخل المطاعم والفنادق، شريطة التباعد والالتزام بالاشتراطات الصحية.





تستضيف قناة "العربية" رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي السابق الراحل في سلسلة جديدة حصرية، تبث يوميًا اعتبارًا من الاثنين الجزء الأول الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 7:00 بتوقيت السعودية.





أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، أن بلاده مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، إذا قام الأخير بفرض عقوبات تشكل خطرًا على اقتصاد روسيا.





نقلت صحيفة "عاجل" السعودية عن خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، قوله إن أعنف كتلة قطبية تتحرك الثلاثاء المقبل في اتجاه المناطق الشمالية الغربية للمملكة وسواحلها، والقريات، وطريف الحدود الشمالية.





أعلنت الحكومة الإثيوبية، اعترافها بتعرض عشرات النساء في إقليم تيجراي للاغتصاب، وذلك عقب الفوضى التي حلت بالإقليم خلال العملية العسكرية التي شنها الجيش الإثيوبي للإطاحة بقادة الإقليم.





ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن الزعيم كيم جونج أون، أقال وزير الاقتصاد الذي تم تعيينه الشهر الماضي فقط، ووبخ حكومته لافتقارها لأفكار مبتكرة في صياغة أهداف خطة خمسية اقتصادية جديدة.





أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، حجب بث هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" من شبكات التلفزيون الخاصة بها، فيما قالت الإذاعة العامة في هونج كونج، إنها ستوقف بث الإذاعة البريطانية، وذلك بعد أسبوع من إلغاء بريطانيا ترخيص البث لتلفزيون الصين الرسمي.